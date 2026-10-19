Super League 2: Ντέρμπι που κρίνει… άνοδο, Νίκη Βόλου – Πανιώνιος | Η ώρα και το κανάλι

Δύο σημαντικές αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Δευτέρας (19/10) στη Super League 2, με τη Νίκη Βόλου να υποδέχεται τον Πανιώνιο και τον ΠΑΟΚ Β’ να αντιμετωπίζει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Μεγάλο ματς στο «Παντελής Μαγουλάς»

Η Νίκη Βόλου φιλοξενεί τον Πανιώνιο στο «Παντελής Μαγουλάς», σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για τις δύο ομάδες. Οι «κυανέρυθροι» έχουν την ευκαιρία, με νίκη, να ανέβουν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ενώ οι γηπεδούχοι θέλουν το «τρίποντο» για να πλησιάσουν τις υψηλές θέσεις.

Το Νίκη Βόλου – Πανιώνος θα ξεκινήσει στις 14:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η Νίκη Βόλου προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη επί της Ελλάδας Σύρου, ενώ ο Πανιώνιος επικράτησε με 3-0 του ΠΑΟΚ Β’, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν μεγαλύτερη επιθετική αποτελεσματικότητα. Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στην προκριματική φάση του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με τους Βολιώτες να προκρίνονται στη διαδικασία των πέναλτι.

Αναζητά αντίδραση ο «Δικέφαλος του Βορρά»

Με στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, ο ΠΑΟΚ Β’ αντιμετωπίζει (ως τυπικά γηπεδούχος) τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προέρχεται από την ήττα απέναντι στον Πανιώνιο και παραμένει στους πέντε βαθμούς, ενώ ο Απόλλων προέρχεται από τη νίκη επί του Πύργου, που τον ανέβασε στους οκτώ βαθμούς.

Η 7η αγωνιστική της Super League 2

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Αστέρας AKTOR B’ – Ζάκυνθος 1-1

Μαρκό – Ελλάς Σύρου 0-0

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

14:45 ΑΕΛ – Πανσερραϊκός 0-0

15:00 Πανθρακικός – Ολυμπιακός Β’ 2-2

15:00 Νέστος Χρυσούπολης – Athens Kallithea 0-0

15:00 Πύργος – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου