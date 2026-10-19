Απέφυγε τα χειρότερα ο Καρέτσας: Τα παιχνίδια που θα χάσει

Ανακούφιση επικρατεί στη Ντόρτμουντ σχετικά με την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με την Ουνιόν Βερολίνου, προκαλώντας ανησυχία στους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί τραυματισμό σε σύνδεσμο του ποδιού. Τα αποτελέσματα έφεραν ανακούφιση στις τάξεις της Ντόρτμουντ, καθώς οι αρχικές εκτιμήσεις άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο σοβαρής ζημιάς.

Για την κατάσταση του Καρέτσα μίλησε ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, λίγο πριν από την αναχώρηση της αποστολής για το Μπακού, όπου οι Βεστφαλοί θα αντιμετωπίσουν τη Σαμπάχ για το Champions League, την Τρίτη (20/10, 19:45).

Σε δηλώσεις του στο γερμανικό «RUHR24», ο Ρίκεν ξεκαθάρισε ότι ο «Kos» δεν θα ακολουθήσει την αποστολή στο Αζερμπαϊτζάν, ενώ θα χάσει και την αναμέτρηση με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

«Δεν θα ταξιδέψει μαζί μας στο Μπακού και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ούτε απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να αξιολογούμε την κατάστασή του μέρα με τη μέρα. Είναι φυσικά εκνευριστικό, αλλά για να είμαι ειλικρινής, φοβηθήκαμε κάτι χειρότερο, αν αναλογιστεί κανείς πώς αντέδρασαν οι συμπαίκτες του και πώς αποχώρησε κουτσαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο», είπε χαρακτηριστικά.