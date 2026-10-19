Σίγουρα είναι ευτυχία για κάθε προπονητή να έχει στο οπλοστάσιό του, αν όχι τον καλύτερο, έναν από τους TOP 5 φόργουορντ που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι σίγουρα δεν μπορεί να μην χαίρεται που κοουτσάρει έναν παίκτη του μεγέθους του Τζέντι Όσμαν.

Ο 31χρονος Τούρκος, δεν... κάλπασε ακριβώς το περασμένο Σάββατο στη Ρόδο, κυρίως εκσφενδόνισε τρίποντα στο αντίπαλο καλάθι και ώρες-ώρες έμοιαζε ασταμάτητος.

Το -προσωπικό- καντράν του έγραψε 37 πόντους, 7/11 τρίποντα και 10/11 βολές, με το Κολοσσός-ΠΑΟΚ να μοιάζει περισσότερο με προσωπικό shooting drill, με τη μόνη διαφορά ότι απέναντί του δεν είχε συμπαίκτες που του έδιναν πάσες, αλλά κανονικούς αντιπάλους που είναι βέβαιο ότι αναρωτήθηκαν αν υπάρχει κάποιος κανονισμός που να απαγορεύει στον συγκεκριμένο τύπο να σουτάρει. Και όχι, δεν υπάρχει και δυστυχώς, ο Τζέντι δεν είχε καμία διάθεση να σταματήσει.

Το σημαντικότερο, βέβαια, είναι ότι ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής από τη Ρόδο με 88-84, διατηρώντας το αήττητό του στη Stoiximan GBL. Γιατί ωραία τα ρεκόρ, καλά και τα βραβεία μαζί με τα highlights που θα παίζουν σε λούπα, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει είναι να φεύγεις από το γήπεδο με το ροζ φύλλο αγώνα. Και με έναν Όσμαν που κάνει χρονιά καριέρας, ο Αντρέα Τρινκιέρι έχει κάθε λόγο να χαμογελά.

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Οι υπόλοιποι προπονητές, πάλι, έχουν κάθε λόγο να αρχίσουν να ψάχνουν στο βίντεο πώς στο καλό σταματάς αυτόν τον τύπο. Καλή τύχη, στους αντιπάλους. Υπομονή...