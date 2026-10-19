Stoiximan GBL: MVP με ιστορικές επιδόσεις ο Τσέντι Όσμαν – Πλησίασε τον Πέτζα Στογιάκοβιτς!

Ο Τσέντι Όσμαν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Κολοσσού στη Ρόδο, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διατήρηση του αήττητου του «Δικεφάλου του Βορρά» στη Stoiximan GBL.

Η εμφάνισή του, μάλιστα, του χάρισε τον τίτλο του MVP της 3ης αγωνιστικής, καθώς συγκέντρωσε 36 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερες από κάθε άλλον παίκτη το Σαββατοκύριακο.

Ο Τούρκος φόργουορντ πραγματοποίησε την κορυφαία επιθετική εμφάνιση της καριέρας του σε συλλογικό κι εθνικό επίπεδο, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 37 πόντους, με 3/4 δίποντα, 7/11 τρίποντα και 10/11 βολές. Παράλληλα, είχε 3 ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα κλέψιμο κι οκτώ κερδισμένα φάουλ, σε μια βραδιά που συνδύασε το ατομικό ρεκόρ με σημαντικές επιδόσεις στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Οι 37 πόντοι τον έφεραν στην πρώτη πεντάδα των κορυφαίων επιδόσεων σκοραρίσματος της ομάδας της Θεσσαλονίκης στο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Μάλιστα, πρόκειται για την καλύτερη επίδοση της ομάδας από τις 19 Ιανουαρίου 2019, όταν ο Ουίλ Χάτσερ είχε σημειώσει κι αυτός 37 πόντους, στην εκτός έδρας νίκη (88-78) επί του Ρεθύμνου Cretan Kings.

Το απόλυτο ρεκόρ πόντων στην ιστορία του ΠΑΟΚ στη Stoiximan GBL εξακολουθεί να ανήκει στον Πέτζα Στογιάκοβιτς, ο οποίος είχε σημειώσει 43 πόντους στις 17 Ιανουαρίου 1998, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Απόλλωνα Πάτρας. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, πως οι πέντε κορυφαίες επιδόσεις σκοραρίσματος στην ιστορία του συλλόγου στο επαγγελματικό πρωτάθλημα έχουν καταγραφεί σε εκτός έδρας αγώνες.

Για τον Όσμαν, η προηγούμενη καλύτερη επίδοσή του στη Stoiximan GBL ήταν οι 29 πόντοι που είχε σημειώσει την περασμένη σεζόν, ως παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR, στον δεύτερο ημιτελικό των playoffs απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στην ευστοχία του από την περιφέρεια. Ο Τούρκος φόργουορντ πέτυχε 21 από τους 37 πόντους του με τρίποντα, ευστοχώντας σε επτά από τις 11 προσπάθειές του. Αυτή ήταν η ένατη φορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ που ένας παίκτης του σημειώνει τουλάχιστον επτά εύστοχα τρίποντα σε έναν αγώνα. Το σχετικό ρεκόρ εξακολουθεί να κατέχει ο Τζέιλεν Χαντς, ο οποίος είχε ευστοχήσει σε οκτώ τρίποντα, με 8/10, στις 4 Δεκεμβρίου 2022, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καρδίτσα Ιαπωνική.

Το επίτευγμα του Όσμαν γίνεται ακόμη πιο ξεχωριστό αν αναλογιστεί κανείς ότι έφτασε στους 37 πόντους χωρίς να υποπέσει σε στατιστικό λάθος. Πρόκειται για την κορυφαία επίδοση τουλάχιστον της τελευταίας πενταετίας σε αυτόν τον τομέα, καθώς σε ανάλογη περίπτωση ο Αχμέντ Χιλ είχε σημειώσει 36 πόντους χωρίς λάθος, στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Αμαρουσίου με το Λαύριο, για τα playouts της σεζόν 2023-24.

Με την εμφάνισή του στη Ρόδο, ο Όσμαν συνδύασε την ανάδειξή του σε MVP της αγωνιστικής με μια σειρά από αξιοσημείωτα ατομικά επιτεύγματα, βάζοντας τη δική του υπογραφή σε μία ακόμη νίκη του αήττητου ΠΑΟΚ.