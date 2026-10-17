Κολοσσός - ΠΑΟΚ 84-88: «Δραπέτευσε» από τη Ρόδο με... διαστημικό Όσμαν για το 3/3

Έμεινε «όρθιος» στη Ρόδο ο ΠΑΟΚ!

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» δυσκολεύτηκε αρκετά να κάμψει την αντίσταση του μαχητικού Κολοσσού, ωστόσο με ένα τέταρτο δεκάλεπτο... όνειρο και απίθανη εμφάνιση του Τζέντι Όσμαν, επικράτησε με 88-4 των Ροδιτών, κάνοντας το 3/3 στη Stoiximan GBL.

Ο Τούρκος σταρ σκόραρε συνολικά 37 πόντους (10/11 βολές, 3/4 δίποντα, 7/11 τρίποντα) σε 35' λεπτά συμμετοχής, οδηγώντας την ομάδα του στην τρίτη της νίκη σε ισάριθμα ματς, κάτι που είχε να γίνει από τη σεζόν 2013-14.

Άξιος συμπαραστάτης του ήταν και ο Μάρκους Φόστερ με 16 πόντους και 8 ασίστ σε 30' λεπτά.

Στον αντίποδα, από το σύνολο του Άρη Λυκογιάννη ξεχώρισαν τόσο ο Μάντζον (16 πόντοι, 4 ασίστ), όσο και ο Γουίλις με 14 και 2 ριμπάουντ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε άστοχα το παιχνίδι και ο Κολοσσός προηγήθηκε με 11-5, όμως οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν άμεσα με τα τρίποντα των Όσμαν και Γκρέι για το 21-19. Οι Ροδίτες ξέφυγαν στο +10 με 39-29 χάρις στον Γουίλις και τις λύσεις του Καράμπελα από τον πάγκο, εκμεταλλευόμενοι την επιθετική δυστοκία του «Δικεφάλου».

Ωστόσο, ένα απίθανο κρεσέντο του Όσμαν έβαλε τον ΠΑΟΚ μπροστά, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στην ανάπαυλα ισόπαλες για το 47-47 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Κολοσσός διατήρησε το προβάδισμα με πρωταγωνιστή τον Κρούζερ, αλλά στην τελευταία περίοδο ο ΠΑΟΚ πάτησε... γκάζι για τα καλά. Με ένα σερί 0-7 ο «Δικέφαλος του Βορρά» προσπέρασε για το 66-69, ενώ με συνεχόμενους πόντους του Φόστερ, το 7ο τρίποντο του Όσμαν και γκολ-φάουλ του Μουρ ανέβασε τη διαφορά στο +6 (74-80).

Παρά το μεγάλο τρίποντο του Γουίλις που μείωσε σε 84-86, ο Όσμαν ήταν ψύχραιμος στις βολές, χαρίζοντας το «διπλό» στον ΠΑΟΚ.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 47-47, 66-62, 84-88