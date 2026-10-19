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Παράπονα και Λεβαδειακού για Παπαπέτρου με Βόλο - «Μόνο αυτός θα μπορούσε να αποβάλλει τον Ελνένι»

Για τις αποφάσεις του Τάσου Παπαπέτρου στην αναμέτρηση με τον Βόλο διαμαρτύρεται ο Λεβαδειακός, με επίκεντρο τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που αντίκρισε ο Μοχάμεντ Ελνένι στο ντεμπούτο του.

Παράπονα και Λεβαδειακού για Παπαπέτρου με Βόλο - «Μόνο αυτός θα μπορούσε να αποβάλλει τον Ελνένι»
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Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στον Λεβαδειακό για τη διαιτησία του Τάσου Παπαπέτρου στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, που διεξήχθη το Σάββατο.

Οι Βοιωτοί εστιάζουν κυρίως στη δεύτερη κίτρινη κάρτα που δέχθηκε ο Μοχάμεντ Ελνένι, στο ντεμπούτο του με την ομάδα, εκφράζοντας τη διαφωνία τους με την απόφαση του διαιτητή.

Μάλιστα, μέσω τοποθέτησης στο Facebook, ο Λεβαδειακός διαμαρτυρήθηκε για τις αποφάσεις του Παπαπέτρου, υποστηρίζοντας ότι σε δύο περιπτώσεις δεν τιμωρήθηκαν με κίτρινη κάρτα ποδοσφαιριστές του Βόλου για επικίνδυνα μαρκαρίσματα.

«Με αυτή τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, που μόνο ο διαιτητής Παπαπέτρου θα μπορούσε να δείξει, αποβάλλεται ο Μοχάμεντ Ελνένι στο ντεμπούτο του με τον Λεβαδειακό. Ενας ποδοσφαιριστής με τεράστια εμπειρία και πολυετή παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο, με την καριέρα που όλοι γνωρίζουν.

Ένας παίκτης που, σε ολόκληρη την επαγγελματική του διαδρομή, είχε αποβληθεί μόλις μία φορά.

Κι όλα αυτά, όταν στον ίδιο ποδοσφαιριστή του Βόλου, που "κερδίζει" την αποβολή, έχει χαριστεί δύο φορές νωρίτερα η κίτρινη κάρτα για χτύπημα στο πρόσωπο και ανακοπή υποσχόμενης επίθεσης», αναφέρεται χαρακτηριστικά και ακολουθεί το βίντεο...

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