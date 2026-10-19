Ολυμπιακός: Η διάγνωση για Φορτούνη - Το διάστημα που θα μείνει εκτός

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε ξεχωρίσει με την παρουσία του στο πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης, αποτελώντας μία από τις πιο δημιουργικές και επικίνδυνες μονάδες των Πειραιωτών. Ωστόσο, η ατυχία τού χτύπησε την πόρτα, καθώς αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα από το παιχνίδι λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό.

Η φάση που προκάλεσε το πρόβλημα σημειώθηκε στο 32ο λεπτό, όταν ο Φορτούνης δέχθηκε ένα δυνατό μαρκάρισμα κοντά στη γραμμή του πλαγίου άουτ. Οι ενοχλήσεις που αισθάνθηκε στη συνέχεια οδήγησαν στην αντικατάστασή του στο 37', με την έγκαιρη αποχώρησή του να αποδεικνύεται σημαντική, καθώς απέφυγε το ενδεχόμενο σοβαρότερου τραυματισμού.

Το πρωί της Δευτέρας (19/10), ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού, Χρήστος Θέος, συνόδευσε τον ποδοσφαιριστή για τις απαραίτητες εξετάσεις. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μπορέσει να επιστρέψει άμεσα στις προπονήσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» θα χρειαστεί περίπου 7 με 10 ημέρες αποχής.

Τα παιχνίδια που αναμένεται να χάσει ο Φορτούνης

Η απουσία του Κώστα Φορτούνη αναμένεται να επηρεάσει τον αγωνιστικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού, καθώς ο Έλληνας μεσοεπιθετικός δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Πέμπτης (22/10) με τη Σπάρτα Πράγας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Παράλληλα, δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι της Κυριακής με την Καλαμάτα στο Φάληρο, ενώ εκτός απροόπτου θα απουσιάσει και από την εκτός έδρας αναμέτρηση Κυπέλλου με τη Μαρκό στις 28 Οκτωβρίου.

Εφόσον η αποθεραπεία του εξελιχθεί ομαλά, ο Φορτούνης αναμένεται να επιστρέψει στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για τον εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με την Κηφισιά στις 31 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.