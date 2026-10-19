Άρης: Με τέσσερις απουσίες στο Ροστόκ για το «4 στα 4» στο EuroCup

Την τελευταία του προπόνηση στη Θεσσαλονίκη πριν από την αναχώρηση για τη Γερμανία πραγματοποιεί το πρωί της Δευτέρας (19/10) ο Άρης, ενόψει της αναμέτρησης με τους Ροστόκ Σίγουλβς για την 4η αγωνιστική του EuroCup.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει τους Γερμανούς το βράδυ της Τρίτης (20/10, 21:00), με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο σερί της σε τέσσερα παιχνίδια και να παραμείνει στην κορυφή του ομίλου.

Ο Έλληνας τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Λευτέρη Μποχωρίδη, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση σκωληκοειδίτιδας, Γιώργο Τανούλη, Στέφαν Γιόβιτς και Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο τελευταίος υπέστη θλάση στη γάμπα στην αναμέτρηση με το Μαρούσι (17/10) κι αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για το επόμενο διάστημα, χάνοντας σίγουρα τα παιχνίδια του Οκτωβρίου.

Αντίθετα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο επιστροφής του Στέλιου Πουλιανίτη. Ο Έλληνας γκαρντ ταλαιπωρήθηκε επίσης από θλάση και δεν έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής στη σεζόν, ωστόσο την τελευταία εβδομάδα συμμετέχει στις ομαδικές προπονήσεις, έχοντας ανεβάσει ρυθμούς.

Η αποστολή του Άρη θα αναχωρήσει το απόγευμα της Δευτέρας (19/10) με πτήση τσάρτερ για το Ροστόκ. Στην αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Stadthalle Rostock, οι «κίτρινοι» αναμένεται να έχουν τη δυναμική συμπαράσταση των φιλάθλων τους, οι οποίοι δίνουν σταθερά το «παρών» στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της ομάδας στη Γερμανία.