Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Το Νο1 είναι η ανάπτυξη της EuroLeague» (vid)

Τις θέσεις των ιδιοκτητών των ομάδων που συμμετέχουν στη EuroLeague για το μέλλον της διοργάνωσης παρουσίασε η ίδια η λίγκα, δημοσιεύοντας βίντεο με δηλώσεις από τη συνάντηση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Οκτωβρίου στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας.

Στο σχετικό βίντεο φιλοξενούνται, μεταξύ άλλων, η τοποθέτηση του διοικητικού ηγέτη του Παναθηναϊκού AKTOR, με σημείο αναφοράς την εξέλιξη της διοργάνωσης και τη συνεργασία μεταξύ των ομάδων.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έθεσε ως βασική προτεραιότητα την ανάπτυξη της EuroLeague και την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ των ομάδων.

«Το νούμερο ένα είναι η ανάπτυξη. Πρέπει να πάρουμε παράδειγμα ο ένας από τον άλλο, να βοηθάμε ο ένας τον άλλο, να ανταλλάσσουμε πληροφορίες για να γίνει καλύτερη η λίγκα. Γιατί είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις των μετόχων της EuroLeague: