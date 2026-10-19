Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Το Νο1 είναι η ανάπτυξη της EuroLeague» (vid)
Η EuroLeague δημοσίευσε βίντεο με τις τοποθετήσεις των μετόχων της διοργάνωσης από τη συνάντηση στη λίμνη Κόμο, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να αναφέρεται στο μέλλον και την ενότητα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Τις θέσεις των ιδιοκτητών των ομάδων που συμμετέχουν στη EuroLeague για το μέλλον της διοργάνωσης παρουσίασε η ίδια η λίγκα, δημοσιεύοντας βίντεο με δηλώσεις από τη συνάντηση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Οκτωβρίου στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας.
Στο σχετικό βίντεο φιλοξενούνται, μεταξύ άλλων, η τοποθέτηση του διοικητικού ηγέτη του Παναθηναϊκού AKTOR, με σημείο αναφοράς την εξέλιξη της διοργάνωσης και τη συνεργασία μεταξύ των ομάδων.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έθεσε ως βασική προτεραιότητα την ανάπτυξη της EuroLeague και την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ των ομάδων.
«Το νούμερο ένα είναι η ανάπτυξη. Πρέπει να πάρουμε παράδειγμα ο ένας από τον άλλο, να βοηθάμε ο ένας τον άλλο, να ανταλλάσσουμε πληροφορίες για να γίνει καλύτερη η λίγκα. Γιατί είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.