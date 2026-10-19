· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Εξαιρετική κίνηση Τετέι - Μοίρασε δώρα και χαμόγελα σε μικρά παιδιά (vid)

Ο Ανδρέας Τετέι συμμετείχε στο τουρνουά football3 της ActionAid, μαζί με τον ΠΣΑΠΠ, προσφέροντας δώρα στα παιδιά και προσκαλώντας τα να παρακολουθήσουν δωρεάν έναν αγώνα των «πράσινων» μαζί με έναν κηδεμόνα.

Παναθηναϊκός: Εξαιρετική κίνηση Τετέι - Μοίρασε δώρα και χαμόγελα σε μικρά παιδιά (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ξεχωριστή δράση με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τετέι πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του τουρνουά football3 της ActionAid, με τον επιθετικό του Παναθηναϊκού να βρίσκεται κοντά σε μαθητές και μαθήτριες, μοιράζοντας δώρα και χαμόγελα.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει τιμηθεί με το FIFPRO Player Activism Award, συμμετείχε στην πρωτοβουλία μαζί με τον ΠΣΑΠΠ, στέλνοντας μηνύματα μέσα από το ποδόσφαιρο και την επαφή του με τα παιδιά.

Παράλληλα, σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Τετέι προσκάλεσε τους μαθητές και τις μαθήτριες που έδωσαν το «παρών» στο γήπεδο να παρακολουθήσουν δωρεάν έναν από τους προσεχείς αγώνες της ομάδας, έχοντας μαζί τους έναν κηδεμόνα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με χαμόγελα και όμορφες στιγμές για τα παιδιά, τα οποία αποχώρησαν έχοντας μαζί τους μια τσάντα με το λογότυπο του ΠΣΑΠΠ, αλλά και μια ιδιαίτερη εμπειρία.

Με τη συμμετοχή του στη δράση, ο Ανδρέας Τετέι έδωσε έμπρακτα συνέχεια στα μηνύματα του βραβείου FIFPRO Player Activism Award, αξιοποιώντας την αναγνώριση που έλαβε για να συμβάλει σε μια πρωτοβουλία με επίκεντρο τα παιδιά και τις αξίες του αθλητισμού.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

https://www.instagram.com/p/DerNKEmIHAJ/
COMMENTS
LATEST NEWS
16:59 SUPER LEAGUE 2

ΠΑΟΚ Β' - Απόλλων Καλαμαριάς 2-1: Επέστρεψε στις νίκες ο «δικέφαλος»

16:53 SUPER LEAGUE

Στο πλευρό του Ουναΐ και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Θα γυρίσεις πιο δυνατός»

16:50 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός σε Ουναΐ: «Είμαστε μαζί σου, θα σε δούμε σύντομα μάγε» (pic)

16:44 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Ουναΐ - Αυτός πήρε τη θέση του Μαροκινού

16:40 SUPER LEAGUE 2

Νίκη Βόλου - Πανιώνιος 1-1: Ισοπαλία με κερδισμένους του «κυανέρυθρους»

16:24 CHAMPIONS LEAGUE

Γκουέι: «Ξέρουμε ότι η ΑΕΚ είναι καλή ομάδα, έχει παίκτες με εμπειρία στην επίθεση»

16:22 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Σοβαρό πλήγμα με Ουναΐ - Ανακούφιση με Γιάγκουσιτς

16:21 SUPER LEAGUE 2

Νίκη Βόλου - Πανιώνιος: Ένταση μεταξύ των παικτών μετά το πέναλτι του Ιστορικού

15:58 SUPER LEAGUE

Ηρακλής: Τέλος ο «συναγερμός» με Ματσάρι - Παραμένει στην ομάδα

15:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Εξαιρετική κίνηση Τετέι - Μοίρασε δώρα και χαμόγελα σε μικρά παιδιά (vid)

15:45 EUROLEAGUE

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Το Νο1 είναι η ανάπτυξη της EuroLeague» (vid)

15:31 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Η πρώτη αντίδραση Μαρέσκα για Χάαλαντ - Τι ισχύει με τον Νορβηγό φορ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας