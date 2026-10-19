Παναθηναϊκός: Εξαιρετική κίνηση Τετέι - Μοίρασε δώρα και χαμόγελα σε μικρά παιδιά (vid)

Μια ξεχωριστή δράση με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τετέι πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του τουρνουά football3 της ActionAid, με τον επιθετικό του Παναθηναϊκού να βρίσκεται κοντά σε μαθητές και μαθήτριες, μοιράζοντας δώρα και χαμόγελα.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει τιμηθεί με το FIFPRO Player Activism Award, συμμετείχε στην πρωτοβουλία μαζί με τον ΠΣΑΠΠ, στέλνοντας μηνύματα μέσα από το ποδόσφαιρο και την επαφή του με τα παιδιά.

Παράλληλα, σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Τετέι προσκάλεσε τους μαθητές και τις μαθήτριες που έδωσαν το «παρών» στο γήπεδο να παρακολουθήσουν δωρεάν έναν από τους προσεχείς αγώνες της ομάδας, έχοντας μαζί τους έναν κηδεμόνα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με χαμόγελα και όμορφες στιγμές για τα παιδιά, τα οποία αποχώρησαν έχοντας μαζί τους μια τσάντα με το λογότυπο του ΠΣΑΠΠ, αλλά και μια ιδιαίτερη εμπειρία.

Με τη συμμετοχή του στη δράση, ο Ανδρέας Τετέι έδωσε έμπρακτα συνέχεια στα μηνύματα του βραβείου FIFPRO Player Activism Award, αξιοποιώντας την αναγνώριση που έλαβε για να συμβάλει σε μια πρωτοβουλία με επίκεντρο τα παιδιά και τις αξίες του αθλητισμού.

Δείτε το σχετικό βίντεο: