· Παναθηναϊκός

Στο πλευρό του Ουναΐ και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Θα γυρίσεις πιο δυνατός»

Τις δικές της ευχές στον Αζεντίν Ουναΐ έστειλε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μαροκινού.

Στο πλευρό του Ουναΐ και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Θα γυρίσεις πιο δυνατός»
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Οι φόβοι για τον Αζεντίν Ουναΐ επιβεβαιώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (19/10).

Ο Μαροκινός άσος στάθηκε άτυχος στην αναμέτρηση κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, καθώς υπέστη θλάση βαριάς μορφής και θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση με το νέο έτος.

Τις δικές της ευχές στον Ουναΐ έστειλε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με ανάρτηση στα social mediaμ με τον Μαροκινό μέσο να επισκέπτεται συχνά το Telekom Center Athens φέτος.

«Ευχές για ταχεία ανάρρωση Αζεντίν Ουναΐ. Θα γυρίσεις ακόμα πιο δυνατός», ανέφερε το post.

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