Η επιστροφή των Ναν και Σλούκα μέσα από την κάμερα του Παναθηναϊκού AKTOR (video)

Η παρακάμερα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR από την αναμέτρηση με το Περιστέρι.

Η επιστροφή των Ναν και Σλούκα μέσα από την κάμερα του Παναθηναϊκού AKTOR (video)
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Η επιστροφή των Κέντρικ Ναν και Κώστα Σλούκα στην αγωνιστική δράση και το επίσημο ντεμπούτο τους για τη φετινή σεζόν μονοπώλησε το ενδιαφέρον από την άνετη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Περιστερίου για το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL.

Η πράσινη ΚΑΕ παρουσίασε με τη δική της ματιά, πίσω από τις κάμερες, το γεγονός αυτό, μαζί με τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

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