ΑΕΚ: Χωρίς τον Χάαλαντ η τελευταία προπόνηση της Μάντσεστερ Σίτι

Με αρκετά ερωτηματικά ολοκληρώθηκε το πρώτο, ανοιχτό προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, μέρος της τελευταίας προπόνησης της Μάντσεστερ Σίτι, πριν από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ το βράδυ της Τρίτης (20/10), για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η απουσία του Έρλινγκ Χάαλαντ, καθώς ο Νορβηγός επιθετικός δεν εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του πρώτου 15λέπτου, στο οποίο είχαν πρόσβαση οι δημοσιογράφοι. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με την κατάστασή του ενόψει του ευρωπαϊκού αγώνα.

Εκτός από τον Χάαλαντ, στο συγκεκριμένο διάστημα δεν συμμετείχαν ούτε οι Ματέο Κόβατσιτς, Νίκο Ο'Ράιλι και Ματέους Νούνιες, με τις απουσίες να προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των «πολιτών».

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η απουσία των συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών συνδέεται με κάποιο πρόβλημα τραυματισμού ή αν υπήρχε άλλος λόγος που δεν συμμετείχαν στο ανοιχτό μέρος της προπόνησης.

Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι δεν εμφανίστηκαν στο πρώτο 15λεπτο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα απουσιάσουν από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Οι επόμενες ώρες αναμένεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα για την κατάστασή τους και τις πιθανότητες συμμετοχής τους στο παιχνίδι.