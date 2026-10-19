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ΠΑΟΚ Β' - Απόλλων Καλαμαριάς 2-1: Επέστρεψε στις νίκες ο «δικέφαλος»

Ο «δικέφαλος» πήρε το τρίποντο απέναντι στους «κοκκινόμαυρους».

ΠΑΟΚ Β' - Απόλλων Καλαμαριάς 2-1: Επέστρεψε στις νίκες ο «δικέφαλος»
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Ο ΠΑΟΚ Β’ πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, επικρατώντας με 2-1 του Απόλλωνα Καλαμαριάς για την 7η αγωνιστική της Super League 2.

Οι «ασπρόμαυροι» έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί των τριών διαδοχικών αποτελεσμάτων, ενώ παράλληλα διατήρησαν το αήττητό τους στην έδρα τους. Από την άλλη πλευρά, οι «Πόντιοι» γνώρισαν την πρώτη τους ήττα έπειτα από τρεις αγωνιστικές, εκφράζοντας παράπονα για τη διαιτησία.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση και στο 12’ πήραν το προβάδισμα. Ο Ίκομπονγκ βρέθηκε σε διαγώνια θέση και με εξαιρετικό τελείωμα «κρέμασε» τον Κυρίτση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Μόλις έξι λεπτά αργότερα, ο ΠΑΟΚ Β’ κέρδισε πέναλτι, όταν ο Ντιόπ ανέτρεψε τον Κοσίδη μέσα στην περιοχή. Ο Σιφναίος ανέλαβε την εκτέλεση, νίκησε τον Κυρίτση και έκανε το 2-0, δίνοντας στην ομάδα του το καλύτερο ξεκίνημα που έχει πραγματοποιήσει τη φετινή σεζόν.

Ο Απόλλων Καλαμαριάς προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα και στο 23’ έχασε σημαντική ευκαιρία να μειώσει. Ο Ντιόπ βγήκε στην αντεπίθεση και βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ Β’, όμως εκείνος πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ίκομπονγκ τροφοδότησε τον Στύλο, ο οποίος επιχείρησε σουτ από τα όρια της περιοχής. Ο Κυρίτσης, ωστόσο, αντέδρασε δύσκολα και έδιωξε σε κόρνερ.

Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 90ό λεπτό. Ο Λέο αρχικά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ενώ στη συνέχεια της φάσης κέρδισε πέναλτι. Ο Κυριακίδης εκτέλεσε εύστοχα από την άσπρη βούλα, μειώνοντας σε 2-1, χωρίς όμως να αλλάξει την έκβαση της αναμέτρησης.

ΠΑΟΚ Β' - Απόλλων Καλαμαριάς 2-1

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Νικολακούλης, Κοσίδης (87' Σιδεράς), Μπαταούλας, Κωττάς, Ντούνγκα, Τσοπούρογλου (87' Μπιασότο), Λεωνιδόπουλος, Στύλος (77' Τσιότας), Καραγκέα (64' Γκαλεάνο), Ίκομπονγκ (64' Γκιόκα), Σιφναίος.

Απόλλων Καλαμαριάς (Τάτσης): Κυρίτσης, Πιαστόπουλος, Αθανασίου, Ντιαλόσι, Ντιόπ (64' Βοριαζίδης), Τσαπακίδης (64' Μανωλάκης), Καρπόφ (64' Λεό), Άτσκα (72' Κυριακίδης), Προύντζος, Πατρινός (76' Κεδίκογλου), Πέρεζ.

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