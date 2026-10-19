Παναθηναϊκός σε Ουναΐ: «Είμαστε μαζί σου, θα σε δούμε σύντομα μάγε» (pic)

Άτυχος στάθηκε ο Αζεντίν Ουναΐ, καθώς ο τραυματισμός του αποδείχθηκε ιδιαίτερα σοβαρός, με τον Μαροκινό μέσο του Παναθηναϊκού να έχει υποστεί βαριάς μορφής θλάση στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού.

Η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση υπολογίζεται πλέον μετά την αλλαγή του χρόνου, αφήνοντας ένα σημαντικό κενό στα πλάνα των «πράσινων».

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, η «πράσινη» ΠΑΕ έσπευσε να εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον ποδοσφαιριστή με σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού

«Είμαστε μαζί σου. Θα σε δούμε σύντομα μάγε».