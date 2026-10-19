Παναθηναϊκός: Με Τσιριβέγια και 24 παίκτες η αποστολή με Καϊράτ

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του αγώνα με την Καϊράτ στο Αλμάτι (21/10, 17:30) για τη 2η αγωνιστική του Conference League.

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την αποστολή τους στη «σκιά» του τραυματισμού του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος θα απουσιάσει έως τις αρχές του 2027. Παράλληλα εκτός είναι και οι Αντριάνο Γιάγκουσιτς και Βίκτορ Κρίστιανσεν, οι οποίοι είναι τραυματίες.

Αντίθετα στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος πήρε τη θέση του Μαροκινού μέσου.

Αναλυτικά η αποστολή

Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ, Νεμπής.