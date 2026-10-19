Παναθηναϊκός: Ποια παιχνίδια χάνει ο Ουναΐ - Τα ντέρμπι που θα απουσιάσει

«Βαρύ» πλήγμα για τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο τραυματισμός του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει στα «πιτς» για περίπου δυόμισι μήνες.

Ο Μαροκινός μέσος υπέστη θλάση βαριάς μορφής στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού στην αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League, με την επιστροφή του στη δράση να υπολογίζεται πλέον στις αρχές του νέου έτους.

Η απουσία του δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα στον σχεδιασμό του Τζέικομπ Νίστρουπ που έβαλε τον Τσιριβέγια στην ευρωπαϊκή λίστα, καθώς, με βάση το αγωνιστικό πρόγραμμα των «πράσινων» έως το τέλος Δεκεμβρίου, ο Ουναΐ αναμένεται να χάσει συνολικά 15 αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, πρόκειται για οκτώ παιχνίδια πρωταθλήματος, πέντε στο Conference League και δύο για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ανάμεσα στις αναμετρήσεις που θα χάσει ο Μαροκινός ξεχωρίζουν το εντός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ την 1η Νοεμβρίου (19:00) και η εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στον ΠΑΟΚ στις 13 Δεκεμβρίου (19:30).

Παράλληλα, ο Ουναΐ δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για τα δύο σημαντικά παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας, απέναντι στον Άρη στις 28 Οκτωβρίου (17:30) και τον Ολυμπιακό στις 2 Δεκεμβρίου (18:00).

Τα παιχνίδια που αναμένεται να χάσει ο Ουναΐ

22/10 Καϊράτ Αλμάτι - Παναθηναϊκός (Conference League)

25/10 Βόλος - Παναθηναϊκός ( Super League)

28/10 Παναθηναϊκός - Άρης (Κύπελλο Ελλάδας)

01/11 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (Super League)

05/11 Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Conference League)

08/11 Ηρακλής - Παναθηναϊκός (Super League)

22/11 Παναθηναϊκός - ΟΦΗ ( Super League)

26/11 Νόρντζελαντ - Παναθηναϊκός (Conference League)

29/11 Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (Super League)

02/12 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (Κύπελλο Ελλάδας)

06/12 Παναθηναϊκός - Άρης (Super League)

10/12 Φράιμπουργκ - Παναθηναϊκός (Conference League)

13/12 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (Super League)

17/12 Παναθηναϊκός - Μπράιτον (Conference League)

20/12 Παναθηναϊκός - Ηρακλής (Super League)