Για σκέψεις αποχώρησης του Ζίβκοβιτς από τον ΠΑΟΚ κάνουν λόγο οι Σέρβοι

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς διανύει την έβδομη σεζόν του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, έχοντας καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της ομάδας και αρχηγός της.

Ωστόσο, το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι και, σύμφωνα με τη σερβική Mozzart, ο 30χρονος μεσοεπιθετικός σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη, έπειτα από πολυετή παρουσία στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο Ζίβκοβιτς επιθυμεί να εξασφαλίσει ένα τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο στην καριέρα του, ενώ φέρεται να θεωρεί πως οι οικονομικές απαιτήσεις του δύσκολα μπορούν να καλυφθούν από τον ΠΑΟΚ.

Το δημοσίευμα της Mozzart:

«Ο Σέρβος διεθνής δεν έχει ακόμη επεκτείνει το συμβόλαιό του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και από τον Ιανουάριο θα μπορεί να διαπραγματευτεί με άλλους μνηστήρες.

Ο Άντριγια Ζίβκοβιτς δεν είναι μόνο ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, αλλά και ο σημαντικότερος ποδοσφαιριστής της ελληνικής Λίγκας αυτή τη σεζόν. Σε 12 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, σημείωσε τρία γκολ και έδωσε πέντε ασίστ, δύο εκ των οποίων την Κυριακή εναντίον του Ηρακλή (2-1). Γι' αυτό οι οπαδοί της ομάδας της Θεσσαλονίκης δικαιολογημένα ανησυχούν ότι στο τέλος της σεζόν θα μείνουν χωρίς τον Σέρβο διεθνή.

Διότι, αν τα πράγματα δεν αλλάξουν, ο Ζίβκοβιτς θα μπορούσε να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι. Μάλιστα, μπορεί να διαπραγματευτεί με ενδιαφερόμενες ομάδες ήδη από τον Ιανουάριο.

Ορισμένα ελληνικά, λιγότερο γνωστά portal (επομένως οι πληροφορίες θα πρέπει να λαμβάνονται με επιφύλαξη) ισχυρίζονται ότι δύο αθηναϊκοί σύλλογοι, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, περιμένουν την έκβαση της κατάστασης. Πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να προσελκύσουν τον παίκτη, ο οποίος θα γιορτάσει τα 31α γενέθλιά του το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Ζίβκοβιτς έφτασε στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο του 2020 από την Μπενφίκα, χωρίς αποζημίωση. Στη συνέχεια, το 2023, επέκτεινε το συμβόλαιό του και συμφώνησε να συνεργαστεί για άλλες τέσσερις σεζόν.

Πλέον, μετά από 288 συμμετοχές, 69 γκολ, όπου κατέκτησε ένα πρωτάθλημα κι ένα Κύπελλο Ελλάδας, ο Ζίβκοβιτς έχει υψηλές οικονομικές απαιτήσεις. Το σχέδιό του είναι να έχει τουλάχιστον ένα ακόμη ισχυρό συμβόλαιο μέχρι το τέλος της καριέρας του, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είναι ακόμη σίγουρος αν είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του.

Σίγουρα, το πιο δυνατό ατού του Ζίβκοβιτς είναι τα παιχνίδια του στο γήπεδο. Από την αρχή της σεζόν, είναι σταθερά εξαιρετικός, έτσι στη Super League Ελλάδας, σκόραρε το 40% των γκολ των ασπρόμαυρων απευθείας μέσω γκολ και ασίστ. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι μετά τον αποκλεισμό από την πρόκριση για την Conference League από την Μπραν, δηλαδή τις ήττες στο πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό και την Καλαμάτα (και οι δύο με 1-3 η καθεμία), εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη ένα ρεύμα που υποστηρίζει την πλήρη ανανέωση, δηλαδή την αναζωογόνηση της ομάδας. Και γι' αυτό ο Ζίβκοβιτς δεν έχει λάβει ακόμη κάποια συγκεκριμένη προσφορά για νέο συμβόλαιο».