Ξεχωριστή θέση στην παρακάμερα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR είχε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, με τους «πράσινους» να αποτίουν φόρο τιμής στον εμβληματικό «Καπετάνιο».

Ο ιστορικός παράγοντας του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, με σύσσωμη την οικογένεια του «Τριφυλλιού» να τον τιμά πριν από την έναρξη του αγώνα για τη Stoiximan Super League.

Η ιδιαίτερη αναφορά στον Βαρδινογιάννη αποτυπώθηκε και στο βίντεο με όσα δεν κατέγραψαν οι τηλεοπτικές κάμερες. Η παρακάμερα χωρίστηκε σε δύο μέρη: το ασπρόμαυρο, αφιερωμένο στον «Καπετάνιο», και το έγχρωμο, με στιγμές από την αναμέτρηση και τα πέντε γκολ που πέτυχε ο Παναθηναϊκός απέναντι στους Αρκάδες.

Η «πράσινη» ΠΑΕ συνόδευσε τη δημοσίευσή της με ένα χαρακτηριστικό μήνυμα, αποτυπώνοντας τη σημασία της συγκεκριμένης βραδιάς για τον σύλλογο: «Παραπάνω από ένα κλαμπ, παραπάνω από ένα παιχνίδι».