Αριάγκα: «Έχουμε έρθει να παίξουμε το παιχνίδι μας, γιατί να μην πάρουμε και τους τρεις βαθμούς;»

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για μία ιδιαίτερα απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση, καθώς το βράδυ της Τρίτης (20/10) θα αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Κέρβιν Αριάγκα αναγνώρισε τον βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η ομάδα του θα ταξιδέψει με αποφασιστικότητα και στόχο να παρουσιάσει το αγωνιστικό της πρόσωπο.

Ο διεθνής μέσος από την Ονδούρα στάθηκε στη σημασία της εφαρμογής του πλάνου της Ένωσης, επισημαίνοντας πως οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να διεκδικήσουν ακόμη και τη νίκη απέναντι σε έναν ιδιαίτερα ισχυρό αντίπαλο.

Όσα δήλωσε ο Αριάγκα:

Για το αν ονειρευόταν να αγωνιστεί στο Champions League όταν επέλεξε την ΑΕΚ:

«Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα όνειρο. Όταν έμαθα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την ΑΕΚ, είδα την ιστορία της και έμαθα πόσο μεγάλη ομάδα είναι. Είναι τιμή να είσαι μέλος αυτού του κλαμπ και ήταν εύκολο για μένα να πάρω την απόφαση».

Για την αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι και τον βαθμό δυσκολίας σε σύγκριση με εκείνη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης:

«Σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή τη διοργάνωση, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Γνωρίζουμε την ποιότητα της Μάντσεστερ Σίτι. Έχουμε έρθει εδώ για να παίξουμε το παιχνίδι μας και θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε το πλάνο μας. Γιατί να μην πάρουμε και τους τρεις βαθμούς;».

Για την ευκαιρία να αντιμετωπίσει τους ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Σίτι:

«Έχοντας παίξει απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι πολύ όμορφο να έχω τώρα την ευκαιρία να αγωνιστώ και κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι».