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ΟΦΗ: Πρόστιμο 5.000 ευρώ στον οπαδό των Κρητικών για την επίθεση σε αστυνομικό

Με πρόστιμο 5.000 ευρώ τιμώρησε η ΔΕΑΒ τον οπαδό του ΟΦΗ που επιτέθηκε σε αστυνομικό πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

ΟΦΗ: Πρόστιμο 5.000 ευρώ στον οπαδό των Κρητικών για την επίθεση σε αστυνομικό
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Νέα ποινή επιβλήθηκε στον οπαδό του ΟΦΗ που είχε επιτεθεί σε αστυνομικό πριν από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΔΕΑΒ αποφάσισε να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του.

Υπενθυμίζεται πως η ΠΑΕ ΟΦΗ είχε ήδη ανακοινώσει τον αποκλεισμό του συγκεκριμένου οπαδού από τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας.

Αναλυτικά:

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη της,

α) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τις οποίες προκύπτει ότι, πριν την έναρξη του αγώνα ΑΕΚ ΠΑΕ – ΟΦΗ 1925 ΠΑΕ, στις 10/10/2026, στο γήπεδο ALLWYN ARENA της Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, για το πρωτάθλημα της Super league 1, περιόδου 2026/2027, ταυτοποιημένος φίλαθλος, της φιλοξενούμενης ομάδας, έπληξε με γροθιά στην κάτω γνάθο αστυνομικό όργανο, με πολιτική περιβολή, ενόσω εκτελούσε τα καθήκοντά του,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 52/2026 Απόφασή της, σε βάρος τούτου, διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».

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