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Ο ΟΦΗ «έκοψε» το γήπεδο στον νταή που χτύπησε αστυνομικό

Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την υπεράσπιση των Κρητικών, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στο πειθαρχικό όργανο της Super League η ομάδα του Ηρακλείου αντέδρασε άμεσα στο περιστατικό βίας με πρωταγωνιστή οπαδό του ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ «έκοψε» το γήπεδο στον νταή που χτύπησε αστυνομικό
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Οι Κρητικοί κινδυνεύουν με βαριά τιμωρία για τη συμπεριφορά ενός οπαδού τους που γρονθοκόπησε αστυνομικό στον αγώνα με την ΑΕΚ.

Η ομάδα του ΟΦΗ, από τη μεριά της, αντέδρασε άμεσα και όπως προέκυψε πριν από λίγο, από την υπεράσπιση των Κρητικών, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στο πειθαρχικό όργανο της Super League προχώρησε στην στέρηση εισόδου στα εντός έδρας παιχνίδια της στον συγκεκριμένο οπαδόπου έριξε γροθιά στο κεφάλι σε αστυνομικό, κατά την είσοδο των φιλάθλων στη Ν.Φιλαδέλφεια, στη θύρα 48.

«Πολύ σωστή η αντίδραση της ΟΦΗ αλλά δεν ήταν ένα περιστατικό σε χώρο που έγινε ανεξάρτητα του γηπέδου. Το αποδέχθηκε η ΠΑΕ ΟΦΗ και γι’ αυτό και του απαγόρευσε την είσοδο στο γήπεδο. Αποδέχθηκε τη σοβαρότητα του περιστατικού», σχολίασε η πρόεδρος της έδρας, Μαρία Σκολαρίκη.

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