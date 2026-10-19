Αποκλεισμός στις λεπτομέρειες στο Almaty Open για τον Στέφανο Σακελλαρίδη

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης πάλεψε μέχρι τέλους απέναντι στον Μίκαϊλ Κουκούσκιν, όμως ηττήθηκε με 2-0 σετ, με τον Καζάκο να παίρνει την πρόκριση στους «16» του Almaty Open έπειτα από δύο tie-break.

Αποκλεισμός στις λεπτομέρειες στο Almaty Open για τον Στέφανο Σακελλαρίδη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στους «16» του Almaty Open, καθώς γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ από τον Μίκαϊλ Κουκούσκιν. Και τα δύο σετ κρίθηκαν στο tie-break, με τον Καζάκο να επικρατεί με 7-6(4), 7-6(3).

Ο 22χρονος Έλληνας τενίστας, ο οποίος τη Δευτέρα (19/10) σημείωσε νέο career high, ανεβαίνοντας στο Νο. 133 της παγκόσμιας κατάταξης, στάθηκε ανταγωνιστικά απέναντι στο Νο. 389 του κόσμου. Ωστόσο, ο Κουκούσκιν αξιοποίησε τη στήριξη του κοινού στο Αλμάτι και αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικός στα καθοριστικά σημεία.

Στο πρώτο σετ, ο Σακελλαρίδης πέτυχε το πρώτο break για το 3-2, αλλά ο αντίπαλός του απάντησε, φέρνοντας το σκορ στα ίσα. Ο Έλληνας είχε την ευκαιρία να κλείσει το σετ στο 5-4, όταν απέκτησε set point στο σερβίς του Κουκούσκιν, χωρίς όμως να το εκμεταλλευτεί. Έτσι, οι δύο παίκτες οδηγήθηκαν στο tie-break, όπου ο Καζάκος επικράτησε με 7-4.

Ακόμη πιο αμφίρροπο ήταν το δεύτερο σετ. Ο Κουκούσκιν προηγήθηκε με break, όμως ο Σακελλαρίδης αντέδρασε άμεσα. Στη συνέχεια, ο Έλληνας τενίστας έκανε νέο break για το 5-4 και σέρβιρε για να κατακτήσει το σετ, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του.

Ο Κουκούσκιν ισοφάρισε σε 5-5, αφού προηγουμένως έσβησε break point, και έστειλε ξανά το σετ στο tie-break. Εκεί, πήρε από νωρίς τον έλεγχο και έφτασε στη νίκη με 7-3, ολοκληρώνοντας την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:33 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ξεκίνησε η προετοιμασία για τον ΟΦΗ - Συνεχίζει με θεραπεία ο Πέλκας

20:17 SUPER LEAGUE

ΠΣΑΠΠ σε Ουναΐ: «Οι πιο δύσκολες μάχες δεν δίνονται πάντα μέσα στο γήπεδο»

20:09 ΣΠΟΡ

Αποκλεισμός στις λεπτομέρειες στο Almaty Open για τον Στέφανο Σακελλαρίδη

19:51 CHAMPIONS LEAGUE

Νίκολιτς: «Δεν θα αλλάξουμε το στυλ μας - Θα παίξουμε με τα δικά μας χαρακτηριστικά»

19:48 CHAMPIONS LEAGUE

Μαρίν: «Θα δώσουμε τα πάντα για να ανταγωνιστούμε μία από τις κορυφαίες ομάδες»

19:48 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Πρόστιμο 5.000 ευρώ στον οπαδό των Κρητικών για την επίθεση σε αστυνομικό

19:46 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Παραπάνω από ένα κλαμπ, παραπάνω από ένα παιχνίδι» - Η «πράσινη» παρακάμερα (vid)

19:45 CHAMPIONS LEAGUE

Αριάγκα: «Έχουμε έρθει να παίξουμε το παιχνίδι μας, γιατί να μην πάρουμε και τους τρεις βαθμούς;»

19:21 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς (video)

19:06 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Το Πανθεσσαλικό γίνεται «πράσινο» - Τα εισιτήρια με τον Βόλο

18:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Αναπόφευκτος ο υποβιβασμός για τη Μάντσεστερ Σίτι - Έπεται και συνέχεια»

18:20 SUPER LEAGUE

Για σκέψεις αποχώρησης του Ζίβκοβιτς από τον ΠΑΟΚ κάνουν λόγο οι Σέρβοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας