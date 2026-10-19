Αποκλεισμός στις λεπτομέρειες στο Almaty Open για τον Στέφανο Σακελλαρίδη

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στους «16» του Almaty Open, καθώς γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ από τον Μίκαϊλ Κουκούσκιν. Και τα δύο σετ κρίθηκαν στο tie-break, με τον Καζάκο να επικρατεί με 7-6(4), 7-6(3).

Ο 22χρονος Έλληνας τενίστας, ο οποίος τη Δευτέρα (19/10) σημείωσε νέο career high, ανεβαίνοντας στο Νο. 133 της παγκόσμιας κατάταξης, στάθηκε ανταγωνιστικά απέναντι στο Νο. 389 του κόσμου. Ωστόσο, ο Κουκούσκιν αξιοποίησε τη στήριξη του κοινού στο Αλμάτι και αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικός στα καθοριστικά σημεία.

Στο πρώτο σετ, ο Σακελλαρίδης πέτυχε το πρώτο break για το 3-2, αλλά ο αντίπαλός του απάντησε, φέρνοντας το σκορ στα ίσα. Ο Έλληνας είχε την ευκαιρία να κλείσει το σετ στο 5-4, όταν απέκτησε set point στο σερβίς του Κουκούσκιν, χωρίς όμως να το εκμεταλλευτεί. Έτσι, οι δύο παίκτες οδηγήθηκαν στο tie-break, όπου ο Καζάκος επικράτησε με 7-4.

Ακόμη πιο αμφίρροπο ήταν το δεύτερο σετ. Ο Κουκούσκιν προηγήθηκε με break, όμως ο Σακελλαρίδης αντέδρασε άμεσα. Στη συνέχεια, ο Έλληνας τενίστας έκανε νέο break για το 5-4 και σέρβιρε για να κατακτήσει το σετ, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του.

Ο Κουκούσκιν ισοφάρισε σε 5-5, αφού προηγουμένως έσβησε break point, και έστειλε ξανά το σετ στο tie-break. Εκεί, πήρε από νωρίς τον έλεγχο και έφτασε στη νίκη με 7-3, ολοκληρώνοντας την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο.