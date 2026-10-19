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Κριστιάνο Ρονάλντο: Τιμωρία 30 ημερών και πρόστιμο 255 ευρώ από την πορτογαλική ομοσπονδία

Με αποκλεισμό 30 ημερών και χρηματικό πρόστιμο 255 ευρώ τιμωρήθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο από την Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, για πειθαρχικό παράπτωμα που σχετίζεται με την αποχώρησή του από την αποστολή της εθνικής ομάδας στη Δανία.

Κριστιάνο Ρονάλντο: Τιμωρία 30 ημερών και πρόστιμο 255 ευρώ από την πορτογαλική ομοσπονδία
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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 30 ημερών και πρόστιμο 255 ευρώ, έπειτα από απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FPF).

Η πειθαρχική υπόθεση αφορούσε την αποχώρηση του αρχηγού της εθνικής Πορτογαλίας από την αποστολή της ομάδας στη Δανία, στις 30 Σεπτεμβρίου, την παραμονή της αναμέτρησης των δύο εθνικών ομάδων στην Κοπεγχάγη. Για την υπόθεση είχε προηγηθεί η προσωρινή διαθεσιμότητα του Πορτογάλου επιθετικού.

Σύμφωνα με την απόφαση της ομοσπονδίας, έγινε δεκτή η κατηγορία για εκ προθέσεως τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, βάσει του άρθρου 160, παράγραφος 1, του πειθαρχικού κανονισμού. Ως αποτέλεσμα, στον Ρονάλντο επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού 30 ημερών, καθώς και πρόστιμο 2,5 μονάδων, που αντιστοιχεί σε 255 ευρώ.

Παρά την τιμωρία, ο σταρ της Αλ Νασρ αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τις επόμενες αναμετρήσεις της Πορτογαλίας, καθώς η χρονική συγκυρία της ποινής δεν επηρεάζει τα παιχνίδια με τη Δανία στις 14 Νοεμβρίου και την Ουαλία στις 17 Νοεμβρίου.

Το αν ο Ρονάλντο θα βρίσκεται τελικά στις επιλογές του Ζόρζε Ζεσούς για τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις θα αποφασιστεί από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, εν μέσω της συζήτησης που έχει προκαλέσει η υπόθεση γύρω από τον αρχηγό της εθνικής Πορτογαλίας.

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