ΠΑΟΚ: Ξεκίνησε η προετοιμασία για τον ΟΦΗ - Συνεχίζει με θεραπεία ο Πέλκας

Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ επέστρεψαν στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, ξεκινώντας την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 25 Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιλάμβανε δύο γκρουπ, ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχής των παικτών στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Όσοι αγωνίστηκαν ως βασικοί ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, προκειμένου να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους ενόψει της συνέχειας. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές ξεκίνησαν με προθέρμανση και rondo, συνέχισαν με ασκήσεις κατοχής και τελειωμάτων, ενώ ολοκλήρωσαν την προπόνηση με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας του, παραμένοντας εκτός κανονικού ρυθμού προπονήσεων.