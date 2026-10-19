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Πλήγμα στην ΑΕΚ με Ερτέλ

Νέο πρόβλημα προέκυψε στην ΑΕΚ, καθώς ο Τομά Ερτέλ υπέστη θλάση γαστροκνημίου στο αριστερό πόδι και ξεκίνησε θεραπευτική αγωγή.

Πλήγμα στην ΑΕΚ με Ερτέλ
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Ακόμη ένα πρόβλημα τραυματισμού καλείται να διαχειριστεί η ΑΕΚ ενόψει των επόμενων αγωνιστικών της υποχρεώσεων, καθώς ο Τομά Ερτέλ τέθηκε εκτός κανονικού προγράμματος μετά τις ενοχλήσεις που ένιωσε στην αναμέτρηση με τη Μύκονο.

Ο Γάλλος γκαρντ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι κατά τη διάρκεια του αγώνα και υποβλήθηκε την Κυριακή (19/10) σε μαγνητική τομογραφία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση γαστροκνημίου, με τον παίκτη να ξεκινά θεραπευτική αγωγή.

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ ΑΕΚ, η κατάσταση του Ερτέλ θα επανεκτιμάται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, προκειμένου να διαπιστωθεί η πορεία της αποκατάστασής του.

Παράλληλα, πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος στην προπόνηση της Κυριακής ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, καθώς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο αριστερό γόνατο.

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