Πλήγμα στην ΑΕΚ με Ερτέλ

Ακόμη ένα πρόβλημα τραυματισμού καλείται να διαχειριστεί η ΑΕΚ ενόψει των επόμενων αγωνιστικών της υποχρεώσεων, καθώς ο Τομά Ερτέλ τέθηκε εκτός κανονικού προγράμματος μετά τις ενοχλήσεις που ένιωσε στην αναμέτρηση με τη Μύκονο.

Ο Γάλλος γκαρντ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι κατά τη διάρκεια του αγώνα και υποβλήθηκε την Κυριακή (19/10) σε μαγνητική τομογραφία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση γαστροκνημίου, με τον παίκτη να ξεκινά θεραπευτική αγωγή.

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ ΑΕΚ, η κατάσταση του Ερτέλ θα επανεκτιμάται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, προκειμένου να διαπιστωθεί η πορεία της αποκατάστασής του.

Παράλληλα, πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος στην προπόνηση της Κυριακής ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, καθώς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο αριστερό γόνατο.