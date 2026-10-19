· Ολυμπιακός

Ανακοίνωση ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε την κάτωθι ανακοίνωση.

Ανακοίνωση ΚΑΕ Ολυμπιακός
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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τον Ιούνιο του 2025 γίναμε όλοι μάρτυρες της αδιανόητης συμπεριφοράς του Δ. Γιαννακόπουλου κατά την επίσκεψή του στο ΣΕΦ με αφορμή τη διεξαγωγή του δευτέρου τελικού των play off.

Την άρον άρον φυγάδευσή του από το γήπεδο, διαδέχτηκε η υποβολή προσχηματικών μηνύσεων, που οι θύτες υποδύονταν τα θύματα. Μία τέτοια μήνυση υπέβαλε και η κόρη του, Δέσποινα Γιαννακοπούλου, κατά του Αντιπροέδρου της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γεωργίου Σκινδήλια, απαιτώντας, μάλιστα, να τηρηθεί η αυτόφωρη διαδικασία, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του και την προσαγωγή του σε Αστυνομικό Τμήμα, ενώ αυτός ανάρρωνε από χειρουργική επέμβαση.

Εκδώσαμε τότε ανακοίνωση στην οποία αναφέραμε ότι «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός και οι Πρόεδροί της ούτε απειλούν παιδιά με τέλεση γενετήσιων πράξεων, ούτε τα βάζουν να κάνουν ψευδείς μηνύσεις». Η δικαίωση δεν άργησε να έρθει. Η μήνυση της Δέσποινας Γιαννακοπούλου κρίθηκε αβάσιμη και τέθηκε οριστικά στο αρχείο. Όσο δε για τις πράξεις του Δ. Γιαννακόπουλου, αυτές έχουν παραπεμφθεί να κριθούν από το αρμόδιο δικαστήριο.

Όταν άλλοι διαβιούν στα social media, αναζητώντας likes και followers, η ΚΑΕ Ολυμπιακός και η Διοίκησή της προτιμούν να απευθύνονται στην αμερόληπτη Ελληνική Δικαιοσύνη και να περιμένουν την κρίση της».

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