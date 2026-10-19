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Το μήνυμα της Εθνικής Μαρόκου στον Ουναΐ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του

Η Εθνική Μαρόκου έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στον Αζεντίν Ουναΐ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Το μήνυμα της Εθνικής Μαρόκου στον Ουναΐ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του
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Στο πλευρό του Αζεντίν Ουναΐ βρίσκεται η Εθνική Μαρόκου, η οποία με ανάρτησή της έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο.

Ο τραυματισμός αναμένεται να κρατήσει τον Ουναΐ εκτός δράσης για σημαντικό διάστημα, με την επιστροφή του να τοποθετείται στο νέο έτος.

Το μήνυμα:

«Περαστικά Αζεντίν Ουναΐ».

ounahi

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