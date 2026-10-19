Το μήνυμα της Εθνικής Μαρόκου στον Ουναΐ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του
Η Εθνική Μαρόκου έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στον Αζεντίν Ουναΐ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.
Στο πλευρό του Αζεντίν Ουναΐ βρίσκεται η Εθνική Μαρόκου, η οποία με ανάρτησή της έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο.
Ο τραυματισμός αναμένεται να κρατήσει τον Ουναΐ εκτός δράσης για σημαντικό διάστημα, με την επιστροφή του να τοποθετείται στο νέο έτος.
Το μήνυμα:
«Περαστικά Αζεντίν Ουναΐ».