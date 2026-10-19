Γιόβιτς: «Κάθε μέρα νιώθω και καλύτερα, θέλω να βοηθήσω την ομάδα»

Έτοιμος να αφήσει πίσω του την περιπέτεια με την υγεία του και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Άρη εμφανίζεται ο Στέφαν Γιόβιτς, ο οποίος βρίσκεται στην αποστολή των «κιτρινόμαυρων» για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ροστόκ.

Οι δηλώσεις του Γιόβιτς:

Για τα συναισθήματά του όσο ήταν εκτός δράσης:

«Ήταν δύσκολα. Στο πρώτο φιλικό με τον Ηρακλή είχα αυτό το πρόβλημα που με κράτησε πολύ καιρό έξω. Ήταν μεγάλο πρόβλημα υγείας, αλλά τώρα είμαι καλά, είμαι υγιής και κάθε μέρα νιώθω και καλύτερα».

Για τη Ροστόκ:

«Πρώτα απ’ όλα, είναι μια ομάδα που παίζει καλύτερα στην έδρα της παρά εκτός. Θα είναι ένα αρκετά σκληρό και physical παιχνίδι για εμάς».

Για την επιστροφή του:

«Μέχρι στιγμής είναι όλα καλά. Κάνω προπονήσεις με την ομάδα τις τελευταίες δύο εβδομάδες και ήρθε η ώρα να επιστρέψω στο ρόστερ. Θα δούμε τι θα γίνει αύριο και ελπίζω να παίξω και να βοηθήσω την ομάδα».

Για όσα θέλει να προσφέρει στην ομάδα:

«Όλοι ξέρουν τον τρόπο που παίζω. Προσφέρω αποκλειστικά τις υπηρεσίες μου στην ομάδα. Και μόλις μου δοθεί η ευκαιρία, θα το δείξω».

Για το αν ανυπομονεί να παίξει στο Παλέ:

«Αυτά τα παιχνίδια που είδα στο Παλέ, μένοντας εκτός, ήταν εκπληκτικά. Όταν έχεις αυτόν τον κόσμο δίπλα σου, αποκτάς περισσότερη ενέργεια και σε σπρώχνουν να τα δώσεις όλα».