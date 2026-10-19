Μάβερικς: Αποχώρησε ο Ντουάιτ Πάουελ μετά από 12 χρόνια

Τέλος στη μακροχρόνια παρουσία του Ντουάιτ Πάουελ στους Ντάλας Μάβερικς, καθώς η ομάδα του Τέξας αποφάσισε να τον αποδεσμεύσει, σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του ESPN, Σαμς Σαράνια.

Ο 34χρονος Καναδός φόργουορντ/σέντερ φόρεσε τη φανέλα των Μάβερικς από το 2014, αποτελώντας για περισσότερα από δέκα χρόνια μέλος του οργανισμού. Επιλέχθηκε στο Νο. 45 του NBA Draft, στον δεύτερο γύρο, και κατάφερε να καθιερωθεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Στη διάρκεια της καριέρας του στο NBA, ο Πάουελ μετρά κατά μέσο όρο 6,5 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα, με ποσοστό ευστοχίας 60,6% εντός παιδιάς. Την περασμένη σεζόν, συμμετείχε σε 63 παιχνίδια της regular season, έχοντας 3,3 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ κατά μέσο όρο.