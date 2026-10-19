Παναθηναϊκός: Στο μυαλό του Νίστρουπ – Έτσι θα καλυφθεί το κενό του Ουναΐ

Ο σοβαρός τραυματισμός του Αζεντίν Ουναΐ αναγκάζει τον Τζέικομπ Νίστρουπ να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις για τη μεσοεπιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού.

Ο Μαροκινός θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, με την επιστροφή του να υπολογίζεται για το νέο έτος, και ο Δανός τεχνικός καλείται να βρει τον τρόπο ώστε να καλύψει την απουσία του, αξιοποιώντας τις επιλογές που διαθέτει στο ρόστερ.

Η λύση δεν είναι απαραίτητο να προέλθει από έναν ποδοσφαιριστή που θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τον ίδιο ρόλο. Ο Νίστρουπ έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει τα πρόσωπα, αλλά και τον σχηματισμό της ομάδας, ανάλογα με τον αντίπαλο και τις απαιτήσεις κάθε αναμέτρησης.

Στο τραπέζι βρίσκονται ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο Κίνγκς Κάνγκουα και ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ενώ ο Πέδρο Τσιριβέγια προσφέρει μία επιπλέον λύση στον άξονα. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να εξεταστεί και η χρησιμοποίηση δύο επιθετικών.

Ο Τσιριβέγια και η ευρωπαϊκή λίστα

Ο τραυματισμός του Ουναΐ έφερε και μία αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού, με τον Πέδρο Τσιριβέγια να παίρνει τη θέση του Μαροκινού. Έτσι, ο Ισπανός μέσος αποτελεί μία επιπλέον επιλογή για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των «πράσινων», ενισχύοντας τις διαθέσιμες λύσεις του Νίστρουπ στον άξονα.

Ο Ισπανός δεν έχει απαραίτητα τα ίδια αγωνιστικά χαρακτηριστικά με τον Μαροκινό χαφ, καθώς πρόκειται για διαφορετικού τύπου ποδοσφαιριστή.

Μπορεί, ωστόσο, να προσφέρει ισορροπία στη μεσαία γραμμή, να βοηθήσει στην κυκλοφορία της μπάλας και να δώσει στον προπονητή του μεγαλύτερο περιθώριο επιλογών στη διαχείριση των αγώνων.

Στο πλάνο και ο Γιάγκουσιτς

Μία από τις λύσεις που βρίσκονται στο μυαλό του Τζέικομπ Νίστρουπ είναι και ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Ο 21χρονος Κροάτης μεσοεπιθετικός αποχώρησε με ενοχλήσεις από την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, προκαλώντας ανησυχία στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, ωστόσο τα αποτελέσματα της μαγνητικής έφεραν ανακούφιση.

Οι εξετάσεις δεν έδειξαν σοβαρό μυϊκό τραυματισμό και, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Βόλο. Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική για τον Νίστρουπ, καθώς ο Κροάτης μπορεί να προσφέρει μία ακόμη επιλογή για τη θέση πίσω από τον επιθετικό.

Η περίπτωσή του, επομένως, παραμένει στο τραπέζι ενόψει της συνέχειας. Η διαθεσιμότητά του μετά τις ενοχλήσεις που ένιωσε αποτελεί θετική εξέλιξη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ήδη αποφασιστεί ο ρόλος που θα αναλάβει ή ότι προορίζεται αυτομάτως για βασικός. Ο Νίστρουπ θα αξιολογήσει την κατάστασή του και θα αποφασίσει πώς μπορεί να τον αξιοποιήσει, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αγώνα.

Κάνγκουα και Ταμπόρδα για τη θέση πίσω από τον φορ

Στις εναλλακτικές του Δανού τεχνικού βρίσκεται ο Κίνγκς Κάνγκουα, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στη θέση «10», με επιτυχία. Ο μέσος από τη Ζάμπια διαθέτει τη δυνατότητα να προωθεί το παιχνίδι, να κινείται κοντά στην αντίπαλη περιοχή και να απειλεί με τις ενέργειές του, στοιχεία που μπορούν να φανούν χρήσιμα στην προσπάθεια κάλυψης του κενού του Ουναΐ.

Μία ακόμη επιλογή είναι ο Βιθέντε Ταμπόρδα. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός μπορεί να αγωνιστεί πίσω από τον επιθετικό, προσφέροντας δημιουργία και καλύτερη σύνδεση ανάμεσα στη μεσαία γραμμή και την επίθεση.

Ο ίδιος ο Νίστρουπ έχει αναφερθεί στη δυνατότητα αξιοποίησής του σε αυτόν τον ρόλο, αναγνωρίζοντας ότι μπορεί να προσφέρει λύσεις κοντά στον φορ. Τόσο ο Ταμπόρδα όσο και ο Κάνγκουα διαθέτουν την ποιότητα για να αναζητήσουν κάθετες πάσες, να παίξουν ανάμεσα στις αντίπαλες γραμμές και να συμβάλουν στη… διάσπαση που θα αφορά πιο οργανωμένες άμυνες.

Η επιλογή ανάμεσα στους δύο θα εξαρτηθεί από τα χαρακτηριστικά που θα θελήσουν να έχουν οι «πράσινοι» σε κάθε παιχνίδι, αλλά και από τη συνολική στελέχωση του άξονα. Σε κάθε περίπτωση, ο Νίστρουπ έχει τη δυνατότητα να επιλέξει διαφορετική προσέγγιση χωρίς να περιοριστεί σε μία σταθερή λύση.

Ο Τετέι και το ενδεχόμενο του 4-4-2

Μία ακόμη λύση, με μικρότερες πιθανότητες συγκριτικά με τις παραπάνω, είναι ο Ανδρέας Τετέι. Στην αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR ο Έλληνας επιθετικός χρησιμοποιήθηκε σε ρόλο πίσω από τον φορ, περισσότερο ως δεκάρι και όχι ως εξτρέμ, γεγονός που δείχνει ότι μπορεί να αξιοποιηθεί και σε διαφορετική θέση από την κλασική του.

Η συγκεκριμένη επιλογή θα μπορούσε να εξεταστεί σε περίπτωση που ο Νίστρουπ θελήσει να δώσει διαφορετική διάσταση στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Ωστόσο, ο Τετέι αποτελεί κατά βάση λύση για την κορυφή της επίθεσης και η χρησιμοποίησή του ως επιτελικού μέσου δεν συγκεντρώνει τις ίδιες πιθανότητες με τις υπόλοιπες εναλλακτικές.

Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός διαθέτει τέσσερις επιθετικούς με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τον Ανδρέα Τετέι, τον Σίριλ Ντέσερς, τον Λιβάι Γκαρσία και τον Έλμιν Ραστόντερ. Το συγκεκριμένο βάθος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοκιμαστεί το 4-4-2 σε ορισμένες αναμετρήσεις, ώστε να αξιοποιηθούν δύο επιθετικοί ταυτόχρονα.

Τα παιχνίδια με την Καϊράτ και τον Βόλο, καθώς και η αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Άρη, αποτελούν περιπτώσεις στις οποίες θα μπορούσε να εξεταστεί μία τέτοια προσέγγιση, ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες της ομάδας. Η παρουσία δύο φορ θα έδινε περισσότερες επιλογές στην αντίπαλη περιοχή, αλλά θα απαιτούσε και την κατάλληλη ισορροπία στη μεσαία γραμμή.

Αντίθετα, στο ντέρμπι με την ΑΕΚ είναι πιθανό να προτιμηθεί ένα πιο ισορροπημένο και «σφιχτό» σχήμα, με μεγαλύτερη έμφαση στις αποστάσεις των γραμμών και στην ανασταλτική λειτουργία. Η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί από το πλάνο του Νίστρουπ και τα δεδομένα που θα διαμορφωθούν μέχρι την αναμέτρηση.

Οι επιλογές και η επόμενη ημέρα

Ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί την απουσία ενός σημαντικού ποδοσφαιριστή, χωρίς να χάσει τη δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητά του στο επιθετικό τρίτο. Ο τραυματισμός του Ουναΐ δημιουργεί ένα κενό, αλλά παράλληλα αναγκάζει τον Νίστρουπ να εξετάσει διαφορετικές λύσεις και να αξιοποιήσει το βάθος του ρόστερ του.

Ο Γιάγκουσιτς παραμένει μία από τις επιλογές, με τα θετικά νέα από τις εξετάσεις του να αυξάνουν τις πιθανότητες να είναι διαθέσιμος για τη συνέχεια. Ο Κάνγκουα και ο Ταμπόρδα μπορούν να προσφέρουν λύσεις στη θέση πίσω από τον επιθετικό, ο Τσιριβέγια ενισχύει τις επιλογές στον άξονα, ενώ ο Τετέι αποτελεί μία πιο ιδιαίτερη εναλλακτική.

Παράλληλα, η δυνατότητα χρησιμοποίησης δύο επιθετικών δίνει στον Δανό τεχνικό επιπλέον περιθώρια τακτικής προσαρμογής. Το μόνο που απομένει είναι να φανεί πως θα διαχειριστεί ο Νίστρουπ το κενό που αφήνει ο Ουναΐ.