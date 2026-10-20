Τότεναμ - Κόβεντρι 3-1: Τα «σπιρούνια» πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στην Premier League

Η Τότεναμ κατάφερε να βάλει τέλος στον αγωνιστικό της κατήφορο, επικρατώντας με 3-1 της Κόβεντρι και πανηγυρίζοντας το πρώτο της τρίποντο στην Premier League. Μετά την ισοπαλία στο «Ολντ Τράφορντ» απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τα «σπιρούνια» είχαν επιτακτική ανάγκη τη νίκη, προκειμένου να ξεκολλήσουν από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Το ξεκίνημα ήταν ιδανικό για την ομάδα του Ντε Τσέρμπι, καθώς στο 14ο λεπτό ο Μάντισον, έπειτα από πάσα του Κούντους, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετικό σουτ από τη γωνία της περιοχής, ανοίγοντας το σκορ. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Σολάνκε βρήκε δίχτυα, όμως το γκολ του ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Παρά την υπεροχή της και την κατοχή που έφτασε στο 73% στο πρώτο ημίχρονο, η Τότεναμ δεν κατάφερε να πετύχει δεύτερο τέρμα.

Η Κόβεντρι, ωστόσο, επέστρεψε δυναμικά μετά την ανάπαυλα και στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου έφερε το παιχνίδι στα ίσα με τον Ρουντόνι. Ο ίδιος δημιούργησε τη φάση και ολοκλήρωσε την προσπάθεια με κοντινό σουτ, ισοφαρίζοντας σε 1-1 και βάζοντας πίεση στους γηπεδούχους.

Η απάντηση της Τότεναμ ήρθε στο 58ο λεπτό και ήταν εντυπωσιακή. Ο Μαρμούς, μετά την τελική πάσα του Ρόμπερτσον, βρέθηκε μέσα στην περιοχή με πλάτη προς την εστία, γύρισε εξαιρετικά το σώμα του και εξαπέλυσε έναν «κεραυνό», διαμορφώνοντας το 2-1 και δίνοντας ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του.

Το τελικό 3-1 διαμορφώθηκε στο 90+6', με τον Ντέιβις να σκοράρει με συρτό σουτ έξω από την περιοχή και να «κλειδώνει» τη νίκη για τα «σπιρούνια».