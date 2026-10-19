· Πάρμα · Τορίνο

Άνετη νίκη της Τορίνο με 3-0 επί της Πάρμα

Η Τορίνο πέρασε με το εμφατικό 3-0 από την έδρα της Πάρμα. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Σιμεόνε, που σκόραρε δύο φορές.

Άνετη νίκη της Τορίνο με 3-0 επί της Πάρμα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με εντυπωσιακό τρόπο πέρασε η Τορίνο από το «Ένιο Ταρντίνι», επικρατώντας με 3-0 της Πάρμα και μετατρέποντας σε εφιάλτη το ντεμπούτο του Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο στον πάγκο των γηπεδούχων.

Η «γκρανάτα» μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και πήρε το προβάδισμα μόλις στο 4ο λεπτό, με τον Σιμεόνε να βρίσκει δίχτυα. Στο 24’, ο Τσε Άνταμς, έπειτα από ασίστ του Μπελγκάλι, έκανε το 0-2, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του.

Η Πάρμα προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, καταγράφοντας συνολικά 21 τελικές προσπάθειες, ωστόσο δεν κατάφερε να σκοράρει. Ο Πέρι ήταν καθοριστικός με τις επεμβάσεις του, κρατώντας ανέπαφη την εστία της Τορίνο.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε στο 69ο λεπτό ο Σιμεόνε, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ και σφραγίζοντας τη μεγάλη νίκη της Τορίνο με 3-0.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντεξε με δέκα παίκτες η Χετάφε και πήρε τον βαθμό κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο

00:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τότεναμ - Κόβεντρι 3-1: Τα «σπιρούνια» πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στην Premier League

23:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άνετη νίκη της Τορίνο με 3-0 επί της Πάρμα

23:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στο μυαλό του Νίστρουπ – Έτσι θα καλυφθεί το κενό του Ουναΐ

23:09 NBA

Μάβερικς: Αποχώρησε ο Ντουάιτ Πάουελ μετά από 12 χρόνια

22:45 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι φίλοι της Ένωσης που θα βρεθούν στο «Έτιχαντ»

22:36 SUPER LEAGUE

Το μήνυμα της Εθνικής Μαρόκου στον Ουναΐ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του

22:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Εμφατική νίκη της Μόντσα με 4-0 επί της Κάλιαρι

22:01 ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιόβιτς: «Κάθε μέρα νιώθω και καλύτερα, θέλω να βοηθήσω την ομάδα»

21:43 ΜΠΑΣΚΕΤ

Θέση ΚΑΕ Παναθηναϊκός: “Αντί να ντρέπονται, εκδίδουν ανακριβείς και αστείες ανακοινώσεις”

21:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Υποψήφιος για τον πάγκο της Βιγιαρεάλ ο Μεντιλίμπαρ

21:23 GREEK BASKET LEAGUE

Πλήγμα στην ΑΕΚ με Ερτέλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας