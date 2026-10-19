Άνετη νίκη της Τορίνο με 3-0 επί της Πάρμα

Με εντυπωσιακό τρόπο πέρασε η Τορίνο από το «Ένιο Ταρντίνι», επικρατώντας με 3-0 της Πάρμα και μετατρέποντας σε εφιάλτη το ντεμπούτο του Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο στον πάγκο των γηπεδούχων.

Η «γκρανάτα» μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και πήρε το προβάδισμα μόλις στο 4ο λεπτό, με τον Σιμεόνε να βρίσκει δίχτυα. Στο 24’, ο Τσε Άνταμς, έπειτα από ασίστ του Μπελγκάλι, έκανε το 0-2, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του.

Η Πάρμα προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, καταγράφοντας συνολικά 21 τελικές προσπάθειες, ωστόσο δεν κατάφερε να σκοράρει. Ο Πέρι ήταν καθοριστικός με τις επεμβάσεις του, κρατώντας ανέπαφη την εστία της Τορίνο.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε στο 69ο λεπτό ο Σιμεόνε, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ και σφραγίζοντας τη μεγάλη νίκη της Τορίνο με 3-0.