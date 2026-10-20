Άντεξε με δέκα παίκτες η Χετάφε και πήρε τον βαθμό κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο

Ισοπαλία με ιδιαίτερη σημασία για τη Χετάφε, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Ράγιο Βαγιεκάνο εντός έδρας, παρότι αγωνίστηκε για περισσότερο από μία ώρα με δέκα παίκτες. Η αναμέτρηση έκλεισε το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της La Liga, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο πήρε το προβάδισμα στο 11ο λεπτό, όταν ο Γκαρθία σκόραρε με κοντινό πλασέ. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη για τους γηπεδούχους στο 28’, καθώς ο Τζένε αποβλήθηκε, αφήνοντας τη Χετάφε με 10 παίκτες.

Παρά τις δυσκολίες, η ομάδα του Μπορδαλάς δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και βρήκε την ισοφάριση στο 56ο λεπτό. Ο Σατριάνο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά, έπειτα από σέντρα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.