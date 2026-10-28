Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Συμφιλίωση» Κάρικ - Μπρούνο Φερνάντες πριν την Τσέλσι

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στα σχονιά τις τελευταίες εβδομάδες, έχοντας πραγματοποιήσει το χειρότερό της ξεκίνημα στην Premier League εδώ και 40 χρόνια και αγνοώντας τη νίκη εδώ και οκτώ αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ήττα με 4-1 απέναντι στην Κόμο στο Champions League και η αμέσως επόμενη αποκαρδιωτική ήττα με 3-0 από την Μπόρνμουθ για την Premier League μέσα στο «Όλντ Τράφορντ» μετέτρεψαν το «θέατρο των ονείρων» σε «καζάνι που βράζει», με τους οπαδούς να αποδοκιμάζουν έντονα τους ποδοσφαιριστές και τη διοίκηση, ωστόσο χειροκρότησαν τον Κάρικ, ο οποίος ήταν φανερά συντετριμμένος.

Από εκείνη την ήττα με τη Μπόρνμουθ ρεπορτάζ από την Αγγλία έκαναν λόγο για απομάκρυνση του Κάρικ από την τεχνική ηγεσία των «Κόκκινων Διαβόλων» με τους Έντι Χάου και Γιούλιαν Νάγκελσμαν να παρουσιάζονται ως τα επικρατέστερα φαβορί για τη διαδοχή στον πάγκο.

Ωστόσο, μετά από πολύωρη συνάντηση στο προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι ιθύνοντες του συλλόγου αποφάσισαν να στηρίξουν τον Κάρικ για τουλάχιστον ένα ακόμα ματς και να του δώσουν την ευκαιρία να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση. Η ευκαιρία του Κάρικ να κρατήσει τη θέση του είναι το εκτός έδρας ντέρμπι του Σαββάτου (31/10, 14:30) απέναντι στην Τσέλσι για την 9η αγωνιστική της Premier League.

H συνάντηση με τον Μπρούνο Φερνάντες

Πριν από το κρίσιμο ντέρμπι όχι μόνο για τον Κάρικ, αλλά και συνολικά για τη σεζόν της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο προπονητής συναντήθηκε με τον αρχηγό του, Μπρούνο Φερνάντες για να ξεκαθαριστεί η παρεξήγηση που φαίνεται πως είχε προκύψει μεταξύ τους.

Ο Μπρούνο Φερνάντες μετά την ήττα από την Κόμο στο Champions League είχε κριτικάρει δημόσια τις επιλογές αλλά και τον τρόπο προσέγγισης του Κάρικ στον συγκεκριμένο άγωνα, με τον Άγγλο να τον αφήνει εκτός αποστολής στην ήττα με τη Μπόρνμουθ.

Ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ τους έγινε υπό καλό κλίμα, με γνώμονα την επιστροφή της ομάδας στη νίκης. Παραμένει άγνωστο αν ο Πορτογάλος απολογήθηκε για τα σχόλια του κατά του Κάρικ.