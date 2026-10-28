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Μαρκό: Βασικός κόντρα στον Ολυμπιακό ο Ελ Αραμπί - Εκτός αποστολής ο Σεμπά

Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Σούλης Παπαδόπουλος για την αναμέτρηση Κυπέλλου απέναντι στον Ολυμπιακό 

Μαρκό: Βασικός κόντρα στον Ολυμπιακό ο Ελ Αραμπί - Εκτός αποστολής ο Σεμπά
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Έναν παλιό γνώριμο θα κληθεί να αντιμετωπίσει το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου ο Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας που φιλοξενείται από τη Μαρκό, αφού στο βασικό σχήμα των πρωτοπόρων της Super League 2 βρίσκεται ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Ο έμπειρος Μαροκινός στράικερ θα κληθεί να αντιμετωπίσει για πρώτη φορά την πρώην ομάδα του, ενώ δεν θα συμβεί το ίδιο με τον Σεμπά, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής.

Η ενδεκάδα της Μαρκό: Έξαρχος, Μπουσάι, Τσάκνης, Σμαλής, Φατιόν, Στάμου, Οικονομίδης, Νεκούλ, Κωνσταντακόπουλος, Ελ Αραμπί, Αλεξόπουλος.

Στον πάγκο: Σκαρλατίδης, Κοπάνης, Μίλερ, Μπέγκροβιτς, Παυλίδης, Ριτσωτάκης, Γιόχανσον, Κυριακίδης, Μεντόζα, Ντέτλερ, Αυγερινός, Βοΐλης.

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