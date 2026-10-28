Ολυμπιακός: Με πολλές αλλαγές η 11αδα του Αλγουαθίλ κόντρα στη Μαρκό
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση του Κυπέλλου απέναντι στη Μαρκό
Με εκτεταμένο ροτέισον και πολλές αλλαγές, όπως άλλωστε αναμενόταν, παρατάσσεται ο Ολυμπιακός εκτός έδρας απέναντι στη Μαρκό για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ άφησε εκτός αποστολής τους Γκονσάλες, Πιρόλα, Ορτέγκα και Φρόιλερ, για λόγους αποφόρτισης.
Έτσι φανέλα βασικού μεταξύ άλλων παίρνουν οι Πόποβιτς, Κάρμο και ο Μάριους Μουαντιλμαντζί.
Αναλυτικά η 11αδα του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Σάλιακας, Σμάιλοβιτς, Κάρμο, Μπρούνο, Φίλης, Έσε, Πουέρτα, Τουφάκης, Μάρτινς, Μουαντιλμαντζί