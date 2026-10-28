· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Με πολλές αλλαγές η 11αδα του Αλγουαθίλ κόντρα στη Μαρκό

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση του Κυπέλλου απέναντι στη Μαρκό 

Ολυμπιακός: Με πολλές αλλαγές η 11αδα του Αλγουαθίλ κόντρα στη Μαρκό
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με εκτεταμένο ροτέισον και πολλές αλλαγές, όπως άλλωστε αναμενόταν, παρατάσσεται ο Ολυμπιακός εκτός έδρας απέναντι στη Μαρκό για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ άφησε εκτός αποστολής τους Γκονσάλες, Πιρόλα, Ορτέγκα και Φρόιλερ, για λόγους αποφόρτισης.

Έτσι φανέλα βασικού μεταξύ άλλων παίρνουν οι Πόποβιτς, Κάρμο και ο Μάριους Μουαντιλμαντζί.

Αναλυτικά η 11αδα του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Σάλιακας, Σμάιλοβιτς, Κάρμο, Μπρούνο, Φίλης, Έσε, Πουέρτα, Τουφάκης, Μάρτινς, Μουαντιλμαντζί

COMMENTS
LATEST NEWS
16:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Copa del Rey: Αναβάλλονται όλοι οι αγώνες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα με 64 νεκρούς

16:00 STORIES

“Ένα-δύο” με Μπασινά, Κατσουράνη στο Match Mode

15:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρκό - Ολυμπιακός: Ωραίο σουτ του Φίλη από μακριά, ξυστά άουτ η μπάλα (vid)

15:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Το πλάνο κι η διαχείριση του Νίκολιτς | Οι υποψήφιοι για την ενδεκάδα

15:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ματέους για Κέιν:« Πρέπει να παίζεις σε μεγάλο σύλλογο όπως η Μπάγερν για να κερδίσεις Χρυσή Μπάλα»

15:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρκό - Ολυμπιακός: Ο Σάλιακας με δυνατό σουτ έδωσε προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους» (vid)

15:15 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Δικός του ο Λέλαντ Γουόκερ για τα επόμενα 3 χρόνια - Παραχωρείται δανεικός στην Κλούζ

15:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φενέρμπαχτσε: Προσωρινός προπονητής ο Ντιρκ Κάιτ και στο βάθος Μοντέλα

14:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα

14:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρκό: Βασικός κόντρα στον Ολυμπιακό ο Ελ Αραμπί - Εκτός αποστολής ο Σεμπά

14:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Μαρκό - Ολυμπιακός: Η αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας

14:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο προπονητής της Μπράιτον εξήγησε την «εκτόξευση» του Κωστούλα - Τι είπε για τον Κοστίνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας