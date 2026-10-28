Ο προπονητής της Μπράιτον εξήγησε την «εκτόξευση» του Κωστούλα - Τι είπε για τον Κοστίνια

Ο Μπάμπης Κωστούλας πραγματοποιεί ονειρικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Μπράιτον, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του, Φάμπιαν Χίρτσελερ που του χει δώσει φανέλα βασικού, με τον Έλληνα φορ να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες του και με το παραπάνω.

Ο «Babistuta» όπως είναι το παρατσούκλι του στο «Νησί» από πολλά βρετανικά ΜΜΕ μετράει ήδη 5 γκολ και 4 ασίστ σε 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, κερδίζοντας επάξια μια θέση στη συζήτηση ως κορυφαίο νεαρό ποδοσφαιριστή της λίγκας.

Ο προπονητής του παραχώρησε συνέντευξη και στάθηκε στη φοβερή εξέλιξη στο παιχνίδι του Κωστούλα, λέγοντας πως δεν έχει καμία σχέση με το επίπεδο που βρισκόταν πέρυσι. «Έχει εξελιχθεί πολύ, τον βλέπεις πόσο ''ανθεκτικός'' έχει γίνει στις προσωπικές μονομαχίες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα μίλησε και για τον Κοστίνια, τον οποίο η Μπράιτον απέκτησε το καλοκαίρι και που κυρίως χρησιμοποιείται στο Κύπελλο και στο Conference League προς το παρόν. «Ο Κοστινιά ήρθε με αρκετά ανεπτυγμένα σωματικά χαρακτηριστικά. Μαζί του, πρέπει να δουλέψεις περισσότερο στο τεχνικό κομμάτι, στην εκτέλεση και στην κατανόηση του παιχνιδιού. Στην ουσία, πρόκειται για προσαρμογή στις ανάγκες του παίκτη: σε ποιο σημείο βρίσκεται τώρα και πού θέλουμε να τον φτάσουμε σε δύο-τρία χρόνια;» είπε για τον Πορτογάλο.