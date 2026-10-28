ΠΑΟΚ: Δικός του ο Λέλαντ Γουόκερ για τα επόμενα 3 χρόνια - Παραχωρείται δανεικός στην Κλούζ

Παίκτης του ΠΑΟΚ θα είναι με κάθε επισημότητα για τα επόμενα τρία χρόνια ο Λέλαντ Γουόκερ όπως ανακοίνωσε επίσημα η ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο παίκτης θα ενταχθεί στα πλάνα της ομάδας από την επόμενη σεζόν, ενώ φέτος θα αγωνιστεί με μορφή δανεισμού στην Κλούζ-Ναπόκα.

Ο Γουόκερ «συστήθηκε» στο Ελληνικό κοινό στο ματς κόντρα στην ΑΕΚ που πέτυχε 28 πόντους, ενώ εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Σαλόν Βίλπας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«O Αμερικανός γκαρντ Leland Walker στον ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Leland Walker, ο οποίος εντάσσεται στο πλάνο της ομάδας μας για τα επόμενα τρία χρόνια. Η απόκτηση του 23χρονου Αμερικανού γκαρντ με ελεύθερη μεταγραφή από την Salon Vilpas αποτελεί μία στρατηγική κίνηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας ως το 2029.

Για το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου (2026-27), θα αγωνιστεί με την μορφή του δανεισμού στην U-BT Cluj-Napoca, με την οποία θα συμμετάσχει στο BKT EuroCup, στην Αδριατική Λίγκα και στο πρωτάθλημα Ρουμανίας.

Ο γεννημένος στις 12 Απριλίου 2003 στην Ινδιανάπολη, Leland Walker, έχει ύψος 1μ.85, είναι γκαρντ και τον περασμένο Απρίλιο αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο του Wisconsin. Έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν με την Salon Vilpas, με την οποία είχε 30,6 πόντους σε 5 αγώνες στο Βasketball Champions League και 25,7 πόντους μέσο όρο σε 6 αγώνες του πρωταθλήματος Φινλανδίας.»