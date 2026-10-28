“Ένα-δύο” με Μπασινά, Κατσουράνη στο Match Mode

Οι περισσότεροι από τους προπονητές της Stoiximan Super League τα κατάφεραν και… έβγαλαν παρέλαση και μετά τα σημερινά παιχνίδια Κυπέλλου άπαντες στρέφουν την προσοχή τους στην επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος και το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής, μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Ο Γιώργος Τσαντάκης κάνει τη… σέντρα, στο νέο επεισόδιο του Match Mode και ο Άγγελος Μπασινάς έχει δίπλα του, στον χώρο του κέντρου, τον Κώστα Κατσουράνοι. Οι δύο κορυφαίοι ποδοσφαιριστές της γενιάς τους, έχοντας γράψει τη δική τους ιστορία στις “μάχες” Παναθηναϊκού-ΑΕΚ, σχολιάζουν το μεγάλο ντέρμπι, θυμούνται τα παλιά και αναμένεται να γίνει… χαμός.

Και φυσικά σχολιασμός όλης της αθλητικής επικαιρότητας σε ένα επεισόδιο που δεν πρέπει να χάσει κανείς.