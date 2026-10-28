“Ένα-δύο” με Μπασινά, Κατσουράνη στο Match Mode

Την Πέμπτη το βράδυ στις 23:30 ο Γιώργος Τσαντάκης προσπαθεί να βγάλει άκρη με τους Άγγελο Μπασινά και Κώστα Κατσουράνη στο studio του Onsports. 

“Ένα-δύο” με Μπασινά, Κατσουράνη στο Match Mode
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι περισσότεροι από τους προπονητές της Stoiximan Super League τα κατάφεραν και… έβγαλαν παρέλαση και μετά τα σημερινά παιχνίδια Κυπέλλου άπαντες στρέφουν την προσοχή τους στην επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος και το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής, μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Ο Γιώργος Τσαντάκης κάνει τη… σέντρα, στο νέο επεισόδιο του Match Mode και ο Άγγελος Μπασινάς έχει δίπλα του, στον χώρο του κέντρου, τον Κώστα Κατσουράνοι. Οι δύο κορυφαίοι ποδοσφαιριστές της γενιάς τους, έχοντας γράψει τη δική τους ιστορία στις “μάχες” Παναθηναϊκού-ΑΕΚ, σχολιάζουν το μεγάλο ντέρμπι, θυμούνται τα παλιά και αναμένεται να γίνει… χαμός.

Και φυσικά σχολιασμός όλης της αθλητικής επικαιρότητας σε ένα επεισόδιο που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

hqdefault.jpg
COMMENTS
LATEST NEWS
16:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Copa del Rey: Αναβάλλονται όλοι οι αγώνες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα με 64 νεκρούς

16:00 STORIES

“Ένα-δύο” με Μπασινά, Κατσουράνη στο Match Mode

15:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρκό - Ολυμπιακός: Ωραίο σουτ του Φίλη από μακριά, ξυστά άουτ η μπάλα (vid)

15:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Το πλάνο κι η διαχείριση του Νίκολιτς | Οι υποψήφιοι για την ενδεκάδα

15:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ματέους για Κέιν:« Πρέπει να παίζεις σε μεγάλο σύλλογο όπως η Μπάγερν για να κερδίσεις Χρυσή Μπάλα»

15:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρκό - Ολυμπιακός: Ο Σάλιακας με δυνατό σουτ έδωσε προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους» (vid)

15:15 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Δικός του ο Λέλαντ Γουόκερ για τα επόμενα 3 χρόνια - Παραχωρείται δανεικός στην Κλούζ

15:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φενέρμπαχτσε: Προσωρινός προπονητής ο Ντιρκ Κάιτ και στο βάθος Μοντέλα

14:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα

14:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρκό: Βασικός κόντρα στον Ολυμπιακό ο Ελ Αραμπί - Εκτός αποστολής ο Σεμπά

14:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Μαρκό - Ολυμπιακός: Η αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας

14:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο προπονητής της Μπράιτον εξήγησε την «εκτόξευση» του Κωστούλα - Τι είπε για τον Κοστίνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας