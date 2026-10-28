ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Οι οδηγίες της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ για όσους βρεθούν στην Τούμπα

Η αντίστροφη μέτρηση για το ντέρμπι «Δικεφάλων» ΠΑΟΚ – ΑΕΚ στην Τούμπα έχει ξεκινήσει, με την αναμέτρηση να διεξάγεται την Τετάρτη (28/10, 20:30), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενόψει του αγώνα, δημοσίευσε αναλυτικές οδηγίες προς τους φιλάθλους που θα βρεθούν στις εξέδρες, δίνοντας έμφαση στην έγκαιρη προσέλευση, στην ταυτοποίηση των εισιτηρίων και στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ζητά από τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα με τη φωνή και το πάθος του, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της προστασίας της έδρας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ σήμερα Τετάρτη (28.10, 20:30) για την τέταρτη αγωνιστική του SuperBet Κυπέλλου Ελλάδας. Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν έρθετε στο γήπεδο.

Η γεμάτη Τούμπα είναι αυτή που θα δώσει ώθηση στην ομάδα σε αυτό το απαιτητικό παιχνίδι και είναι χρέος όλων μας να διασφαλίσουμε πως θα παραμείνει ανοιχτή.

Θυμίζουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία θα διενεργήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου και υπενθυμίζουμε ότι στο γήπεδο της Τούμπας απαγορεύεται η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών laser, η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, όπως και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Με μυαλό, σύνεση και απόλυτη προσήλωση, προστατεύουμε την έδρα μας και δίνουμε την ώθηση που χρειάζεται η ομάδα για να φτάσει στη νίκη! Στηρίζουμε την ομάδα αποκλειστικά και μόνο με τη φωνή και το πάθος μας. Προστατεύουμε το σπίτι μας με μυαλό και σύνεση.

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 18:00, ενώ για λόγους ασφαλείας, θα κλείσουν στο 65o λεπτό της αναμέτρησης. Φροντίστε να έχετε ολοκληρώσει έγκαιρα την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας μέσω του Gov.gr Wallet, ιδανικά αμέσως μετά την αγορά του, ώστε να αποφύγετε καθυστερήσεις κατά την είσοδό σας στο γήπεδο. Από τις 15:00 θα λειτουργεί το τμήμα επίλυσης προβλημάτων εισιτηρίων για την εξυπηρέτηση όσων αντιμετωπίζουν σχετικά ζητήματα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet μετά την αγορά του, ούτε στη διαδικασία μεταβίβασης των εισιτηρίων διαρκείας. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet, τυχόν δυσλειτουργίες ή περιπτώσεις χρηστών που δεν έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, η εξυπηρέτηση παρέχεται αποκλειστικά μέσω του Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr) και του https://wallet.gov.gr/support.

Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ!»