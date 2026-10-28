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Παναθηναϊκός – Άρης: Rotation από τον Νίστρουπ με «φρεσκάρισμα» στην ενδεκάδα

Οι επιλογές του Δανού τεχνικού για το αρχικό σχήμα των «πράσινων» κόντρα στους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης. 

Παναθηναϊκός – Άρης: Rotation από τον Νίστρουπ με «φρεσκάρισμα» στην ενδεκάδα
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Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μετά τα συνεχόμενα ματς και το ντέρμπι με την ΑΕΚ που ακολουθεί για τη Super League, αποφάσισε να κάνει εκτεταμένο rotation στο παιχνίδι αυτό.

Κάτω απ’ τα δοκάρια παραμένει ο Πένια, ενώ στην άμυνα δεξιά θα είναι ο Τσάπρας και αριστερά ο Κυριακόπουλος. Κάτρης και Πάλμερ-Μπράουν στα στόπερ, εκεί όπου μετά από καιρό δεν υπάρχει κανείς απ’ τους δύο Ολλανδούς (Ντε Φράι ή Φαν Ντρόνγκελεν).

Ο Τσιριβέγια παίρνει φανέλα βασικού, όπως και ο Κοντούρης, οι οποίοι μαζί με τον Λούζα θα είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Γιάγκουσιτς και Πελίστρι στα άκρα, με τον Ράστοντερ στην κορυφή της επίθεσης.

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