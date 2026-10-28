Copa del Rey: Αναβάλλονται όλοι οι αγώνες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα με 64 νεκρούς

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ισπανία 

Copa del Rey: Αναβάλλονται όλοι οι αγώνες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα με 64 νεκρούς
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Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η Ισπανία μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 64 ανθρώπους, με ακόμη 58 να έχουν τραυματιστεί, στην επαρχία του Τολέδο, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας να αποφασίζει την αναβολή της σημερινής αγωνιστικής δράσης στο Copa del Rey.

Η απόφαση ελήφθη ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων και συμπαράστασης προς τις οικογένειές τους, καθώς η χώρα προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες του πολύνεκρου δυστυχήματος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας AVE της Renfe συγκρούστηκε με τρένο της Iryo, το οποίο είχε ακινητοποιηθεί στις γραμμές. Η σύγκρουση προκάλεσε τον εκτροχιασμό βαγονιών και είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την ισπανική κοινωνία, με την απόφαση για την αναβολή των αγώνων του Κυπέλλου να αποτελεί μια συμβολική κίνηση τιμής προς τα θύματα και τους οικείους τους.

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Copa del Rey: Αναβάλλονται όλοι οι αγώνες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα με 64 νεκρούς

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