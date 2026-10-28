ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Το πλάνο κι η διαχείριση του Νίκολιτς | Οι υποψήφιοι για την ενδεκάδα

Η αποστολή της ΑΕΚ ταξίδεψε νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη για την αποψινή (28/10, 20:30) αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για το Κύπελλο Ελλάδας. Η «Ένωση» μπαίνει σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, καθώς μετά το παιχνίδι με τον «Δικέφαλο του Βορρά» ακολουθεί το ντέρμπι κορυφής με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ την Κυριακή (01/11) και, λίγες ημέρες αργότερα, η αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια (04/11), για τη League Phase του Champions League.

Το δύσκολο πρόγραμμα αναγκάζει τον Μάρκο Νίκολιτς να καταστρώσει προσεκτικά το πλάνο του, με τη διαχείριση του έμψυχου δυναμικού να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές του για την ενδεκάδα στην Τούμπα. Το rotation θεωρείται δεδομένο, με τον Σέρβο προπονητή να αναμένεται να συνδυάσει παίκτες από τον βασικό κορμό με ποδοσφαιριστές που μέχρι τώρα έχουν περισσότερο συμπληρωματικό ρόλο.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει κι ο κανονισμός του Κυπέλλου, ο οποίος επιβάλλει τη συμμετοχή δύο νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην ενδεκάδα. Έτσι, πέρα από τις επιλογές που αφορούν τη διαχείριση των βασικών στελεχών, ο Νίκολιτς πρέπει να αποφασίσει και ποιοι δύο νεαροί θα πάρουν θέση στο αρχικό σχήμα.

Ο Αλεξίου και τα ερωτηματικά για τη δεύτερη θέση

Ο Αλεξίου συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για τη μία από τις δύο θέσεις που προβλέπει ο κανονισμός. Για τη δεύτερη, οι υποψήφιοι είναι οι Μπαλαμώτης, Καλοσκάμης και Χριστακόπουλος, με την τελική απόφαση να συνδέεται και με την επιλογή του τερματοφύλακα.

Εάν ο Νίκολιτς εμπιστευτεί τον νεαρό Μπαλαμώτη, όπως είχε κάνει στον τελικό του Σούπερ Καπ με τον ΟΦΗ και στην αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό, τότε θα καλυφθεί με αυτόν η δεύτερη θέση. Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον επιλεγεί ο Μπρινιόλι, ο οποίος αποτελεί πλέον τη βασική λύση κάτω από τα δοκάρια λόγω της ανετοιμότητας του Στρακόσα, ο Καλοσκάμης έχει αυξημένες πιθανότητες να ξεκινήσει.

Οι παίκτες του βασικού κορμού που διεκδικούν θέση

Αρκετές είναι οι επιλογές και ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στον βασικό κορμό της ΑΕΚ. Ο Μάγερ επιστρέφει μετά την απουσία του από τον αγώνα με τον Παναιτωλικό λόγω καρτών, ενώ οι Γιόβιτς και Μαρίν διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα, καθώς στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος είχαν χρησιμοποιηθεί ως αλλαγές.

Στη διεκδίκηση μιας θέσης βρίσκεται κι ο Κάιρινεν, ο οποίος είχε αντικατασταθεί σχετικά νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο της προηγούμενης αναμέτρησης. Από εκεί και πέρα, υποψήφιοι για το αρχικό σχήμα είναι επίσης οι Λυκογιάννης, Βίντα, Γκεοργκίεφ, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα και Ζίνι.

Οι πολλές διαθέσιμες επιλογές αφήνουν ανοιχτά αρκετά ενδεχόμενα σε διαφορετικές θέσεις, με τον Νίκολιτς να καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για ένα ανταγωνιστικό σχήμα στην Τούμπα και στη διατήρηση της φρεσκάδας ενόψει των δύο σημαντικών αγώνων που ακολουθούν. Οι οριστικές απαντήσεις θα δοθούν με την ανακοίνωση της ενδεκάδας, περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα.