Φενέρμπαχτσε: Προσωρινός προπονητής ο Ντιρκ Κάιτ και στο βάθος Μοντέλα

 Η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος, έξι βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Γαλατασαράι

Φενέρμπαχτσε: Προσωρινός προπονητής ο Ντιρκ Κάιτ και στο βάθος Μοντέλα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ, Ντιρκ Κάιτ, θα αναλάβει ως προσωρινός προπονητής της Φενέρμπαχτσε μετά την παραίτηση του Ισμαήλ Καρτάλ, όπως ανακοίνωσε (28/10) η ομάδα της Super Lig.

Ο Καρτάλ αποχώρησε χθες (27/10) μετά την ήττα (2-1) από την Γαλατασαράι.

Ο Κάιτ έπαιξε περισσότερους από 200 αγώνες για τη Λίβερπουλ πριν μετακομίσει στη Φενέρμπαχτσε το 2012, κατακτώντας το τουρκικό πρωτάθλημα δύο χρόνια αργότερα. Ο Ολλανδός προπονούσε προηγουμένως τη βελγική Μπέερσχοτ, καθώς και την Ντεν Χάαγκ και την Ντόρντρεχτ στην Ολλανδία, πριν ενταχθεί στη Φενέρμπαχτσε ως βοηθός προπονητή υπό τον Κάρταλ τον Ιούνιο.

«Μετά την παραίτηση του Ισμαήλ Καρτάλ, ο σύλλογός μας διόρισε τον Ντιρκ Κάιτ ως τεχνικό επόπτη της ομάδας ποδοσφαίρου Α μέχρι να οριστεί ο νέος προπονητής μας», ανέφερε η Φενέρμπαχτσε σε ανακοίνωσή της.

Η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος, έξι βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Γαλατασαράι.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Copa del Rey: Αναβάλλονται όλοι οι αγώνες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα με 64 νεκρούς

16:00 STORIES

“Ένα-δύο” με Μπασινά, Κατσουράνη στο Match Mode

15:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρκό - Ολυμπιακός: Ωραίο σουτ του Φίλη από μακριά, ξυστά άουτ η μπάλα (vid)

15:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Το πλάνο κι η διαχείριση του Νίκολιτς | Οι υποψήφιοι για την ενδεκάδα

15:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ματέους για Κέιν:« Πρέπει να παίζεις σε μεγάλο σύλλογο όπως η Μπάγερν για να κερδίσεις Χρυσή Μπάλα»

15:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρκό - Ολυμπιακός: Ο Σάλιακας με δυνατό σουτ έδωσε προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους» (vid)

15:15 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Δικός του ο Λέλαντ Γουόκερ για τα επόμενα 3 χρόνια - Παραχωρείται δανεικός στην Κλούζ

15:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φενέρμπαχτσε: Προσωρινός προπονητής ο Ντιρκ Κάιτ και στο βάθος Μοντέλα

14:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα

14:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρκό: Βασικός κόντρα στον Ολυμπιακό ο Ελ Αραμπί - Εκτός αποστολής ο Σεμπά

14:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Μαρκό - Ολυμπιακός: Η αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας

14:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο προπονητής της Μπράιτον εξήγησε την «εκτόξευση» του Κωστούλα - Τι είπε για τον Κοστίνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας