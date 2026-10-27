Χαμός στο ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης:Οι ποδοσφαιριστές πιάστηκαν στα χέρια και μπήκε η αστυνομία

Χάος επικράτησε στο ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης μεταξύ της Γαλατασαράι και της Φενέρμπαχτσε με τους παίκτες να οδηγούνται σε γενικευμένη συμπλοκή και να πιάνονται στα χέρια, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων για να αποκατασταθεί η τάξη.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρώην παίκτης της Φενέρμπαχτσε και νυν της Γαλατασαράι, Κερίμ Αρκτούκογλου ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Ρόναλντ Σάλαι με τη λογομαχία μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών να ξεφεύγει γρήγορα από τον έλεγχο και το ματς να παίρνει φωτιά, αφού ξεκίνησαν τα χτυπήματα με αποτέλεσμα να εμπλακούν και οι συμπαίκτες τους και να ξεσπάσει γενικευμένη σύρραξη.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Αμπντουλκερίμ Μπαρκακτσί των γηπεδούχων και τον Άρτσι Μπράουν των φιλοξενούμενων, οι οποίο από το επεισόδιό τους κατέληξαν στο... έδαφος.

Στα του αγώνα στο ντέρμπι επικράτησε η Γαλατασαράι νικώντας με 2-1, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Όσιμεν που σκόραρε και τα δύο γκολ της ομάδας του στο 29ο και στο 44ο λεπτό. Η Φενέρμπαχτσε μείωσε στο 62ο λεπτό με τον Καβεχτσί ωστόσο το 2-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος.