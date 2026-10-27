Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ανατροπή με τον Κάρικ - Αποφάσισε να τον κρατήσει η διοίκηση

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καταγράφει εφιαλτικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν με την ήττα με 3-0 στο «Ολντ Τράφορντ» απέναντι στη Μπόρνμουθ να αποτελεί το κερασάκι στην τούρτα, θέτοντας για τα καλά το ζήτημα της απομάκρυνσης του Κάρικ στην διοίκηση.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky Sports οι ιθύνοντες του συλλόγου δίνουν την δυνατότητα στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της ομάδας να ανατρέψει την κατάσταση και να δώσει τέλος στο χειρότερο ξεκίνημα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εδώ και 40 χρόνια.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» αγνοούν τη νίκη στα τελευταία οκτώ παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και έπειτα από οκτώ αγωνιστικές στην Premier League είναι στην 16η θέση και βρίσκεται μόλις έναν πόντο πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Παρότι είχε ήδη ξεκινήσει η συζήτηση για τους πιθανούς αντικαταστάτες του Κάρικ στην τεχνική ηγεσία, με τον Έντι Χάου και τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν να εμφανίζονται σύμφωνα με τα ρεπορτάζ ως τα φαβορί, οι διοικιούντες της Γιουνάιτεντ αποφάσισαν να αφήσουν τον Κάρικ στον πάγκο τουλάχιστον για το ντέρμπι με την Τσέλσι.