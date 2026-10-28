Ματέους για Κέιν:« Πρέπει να παίζεις σε μεγάλο σύλλογο όπως η Μπάγερν για να κερδίσεις Χρυσή Μπάλα»

Η κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας» θα βοηθήσει τον 33χρονο επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου, Χάρι Κέιν, να επεκτείνει το συμβόλαιό του με τους πρωταθλητές Γερμανίας, δήλωσε (28/10) Λόταρ Ματέους.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε τον Χάρι Κέιν στην Bundesliga. Είναι ένας διεθνής πρεσβευτής του ποδοσφαίρου», δήλωσε σε μια στρογγυλή τράπεζα διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης. «Ίσως ονειρευόταν να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα... αλλά πρέπει να παίζεις σε έναν μεγάλο σύλλογο όπως η Μπάγερν. Βρήκε την ηρεμία του στο Μόναχο και στον σωστό σύλλογο με τους σωστούς συμπαίκτες», πρόσθεσε ο Λόταρ Ματέους, ο οποίος κέρδισε το βραβείο το 1990, αφού οδήγησε τη Γερμανία στη νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο εκείνη τη χρονιά.

Ο 33χρονος Κέιν εντάχθηκε στην Μπάγερν το 2023 έναντι 100 εκατομμυρίων ευρώ από την Τότεναμ, αναζητώντας τρόπαια. Έκτοτε έχει κερδίσει δύο φορές το πρωτάθλημα και βρίσκεται σε συνομιλίες με την Μπάγερν για ένα νέο συμβόλαιο.

«Νομίζω ότι παίρνει ένα μπόνους για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, πριν από 36 χρόνια εγώ δεν πήρα τίποτα», είπε ο Ματέους. «Αλλά πρόκειται για κάτι περισσότερο από χρήματα. Είναι μια καλή στιγμή να υπογράψει ένα νέο συμβόλαιο με την Μπάγερν. Η Μπάγερν τον βοήθησε να κατακτήσει αυτή τη Χρυσή Μπάλα. Η σχέση μεταξύ του Χάρι Κέιν και της Μπάγερν Μονάχου είναι τέλεια και με όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία τρία χρόνια, νομίζω ότι ο Χάρι θα υπογράψει το συμβόλαιό του για τα επόμενα δύο, τρία χρόνια».

Η Μπάγερν, στην κορυφή της βαθμολογίας της Bundesliga, αντιμετωπίζει απόψε (28/10) το Μαγδεμβούργο στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας.