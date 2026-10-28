Onsports Stories: Ο Παναθηναϊκός AKTOR 2026-27 “αποκαλύπτεται” (video)

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, νέοι σημαντικοί παίκτες κατέφθασαν στο Telecom Center, οι στόχοι παραμένουν – όπως πάντα – υψηλοί και η σεζόν έχει ξεκινήσει “ηχηρά” και πολλά υποσχόμενη. Το νέο επεισόδιο του “Onsports Stories” σας βάζει στα… άδυτα του νέου Παναθηναϊκού. 

Δημήτρης Χατζηγεωργίου

Onsports Stories: Ο Παναθηναϊκός AKTOR 2026-27 “αποκαλύπτεται” (video)
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Φώτα, κάμερες, νέα αγωνιστική χρονιά για τον Παναθηναϊκό AKTOR 2026-27 και ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου μίλησε με τους πρωταγωνιστές της ομάδας, μετατρέποντας μια Media Day σε Mini Doc όπου σχέδια, σκέψεις, αποφάσεις και ειδήσεις αποκαλύπτονται στις κάμερες και τα μικρόφωνα του OnSports.

Δείτε και ακούστε τους φετινούς πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού AKTOR, στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς “OnSports Stories” του Δημήτρη Χατζηγεωργίου, που έρχεται την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου στο Onsports.gr.

https://www.instagram.com/p/DfCUkrWOVS3/
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