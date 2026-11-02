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ΑΕΚ: Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας για τα στημένα παιχνίδια – Στην Ευελπίδων κι ο Αγγελόπουλος

Η ΑΕΚ προχώρησε το πρωί της Δευτέρας (02/11) σε δήλωση υποστήριξης κατηγορίας κατά των προσώπων που διώκονται στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας για τα στημένα παιχνίδια – Στην Ευελπίδων κι ο Αγγελόπουλος
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Σε νομικές ενέργειες για την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων με δωροδοκίες και δωροληψίες προχώρησε η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ, καταθέτοντας το πρωί δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά των προσώπων που διώκονται, αλλά και κατά παντός άλλου υπευθύνου.

Η κατάθεση πραγματοποιήθηκε στον Τακτικό Ανακριτή του 9ου Τμήματος, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση, ενώ στα Δικαστήρια της Ευελπίδων βρέθηκαν ο Μάκης Αγγελόπουλος και η νομική ομάδα της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ.

Η κίνηση της «Ένωσης» έρχεται μετά τις αποκαλύψεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και στις οποίες γίνεται αναφορά και σε αναμετρήσεις της με τον Προμηθέα. Η ΑΕΚ επιφυλάσσεται για κάθε ηθική και υλική βλάβη που ενδεχομένως έχει υποστεί από τις συγκεκριμένες ενέργειες.

Παράλληλα, η ΚΑΕ κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις της, ενώ επανέφερε προς εξέταση την αναφορά-καταγγελία που είχε υποβάλει ήδη από το 2022.

Με τις συγκεκριμένες ενέργειες, η ΑΕΚ επιδιώκει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, διατηρώντας παράλληλα κάθε δικαίωμα για την αποκατάσταση της ηθικής και υλικής ζημίας που θεωρεί ότι έχει υποστεί.

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